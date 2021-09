La mairesse de Montréal reconnue pour son leadership en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition écologique

MONTRÉAL, le 19 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reçu, cette semaine, le prix Canada's CLEAN50, qui célèbre les 16 personnalités les plus engagées dans la lutte contre les changements climatiques au pays. La mairesse de Montréal a été choisie parmi plus de 1000 candidatures.

Cette reconnaissance au sein des principaux leaders canadiens en matière de développement durable s'explique par les nombreuses mesures et actions concrètes mises en place par l'administration de Valérie Plante au cours des quatre dernières années. Sous l'impulsion de la mairesse, la Ville de Montréal a pris des engagements ambitieux en matière de transition écologique et climatique et a agi avec force sur la scène internationale, notamment au sein du réseau C40.

« Je suis fière d'avoir été nommée au sein des leaders les plus ambitieux en matière de développement durable et je suis particulièrement fière du fait que les engagements qu'a pris Montréal se traduisent en actions concrètes. Notre action internationale prend tout son sens quand elles prennent forme sur le terrain et améliore la qualité de vie de la population. Localement, nos engagements sont intégrés à nos orientations stratégiques et à nos plans d'action, notamment notre vision Montréal 2030 et notre ambitieux Plan climat. Ils prennent vie dans des initiatives variées qui touchent autant le verdissement, que la mobilité active, l'électrification des transports, ou la performance énergétique de nos bâtiments », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Un leadership remarqué

Depuis 2017, la Ville de Montréal a fait preuve de leadership afin de favoriser la relance verte, d'accélérer la transition écologique et de lutter contre les changements climatiques.

La Ville de Montréal a ainsi, rapidement après le début de la crise sanitaire, affirmé son engagement en faveur d'une relance verte et inclusive. La mairesse Valérie Plante a joué un rôle actif dans la définition de l'agenda du Task force des maires du C40 pour une relance verte et inclusive et a été au cœur du dialogue entre le U20 et la présidence du G20.

La Ville de Montréal a aussi récemment signé la Déclaration du C40 sur l'énergie renouvelable, qui vise à accélérer la décarbonation des bâtiments, et qui s'ajoute aux engagements ambitieux en matière de réduction des GES, pris par la mairesse Valérie Plante aux Nations Unies, en 2019. Cet engagement se retrouve d'ailleurs dans le Plan climat de la Ville de Montréal, adopté en décembre 2020.

Enfin, la Ville soutient la « Course vers zéro » du C40, mise en place en vue de la COP26. Le C40 a d'ailleurs invité la mairesse Valérie Plante à agir comme maire champion et à mobiliser les villes à s'engager contre les changements climatiques et vers la carboneutralité d'ici 2050.

La Ville de Montréal est fière de son action au sein du réseau C40, qui joue un rôle essentiel sur la scène internationale et qui donne une voix au villes dans la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884