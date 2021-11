La mairesse de Montréal propose la nomination de Martine Musau Muele comme présidente du conseil municipal

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En marge de la première séance régulière du comité exécutif, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé qu'elle proposait la nomination de Martine Musau Muele comme présidente du conseil municipal, dont la première séance du mandat 2021-2025 se déroulera le lundi, 29 novembre prochain. Il s'agit de la 9e personne à occuper ce poste et la première femme noire pour cette fonction.

Madame Martine Musau Muele est élue depuis le 7 novembre dernier à titre de conseillère de la Ville dans le district de Villeray dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Avocate de formation, elle est fondatrice du cabinet boutique Muele, spécialisé en politiques publiques et droit administratif. Diplômée en droit de l'Université d'Ottawa, elle a acquis une expérience de travail riche et diversifié à Montréal et à l'étranger. Mme Musau Muele a été membre des Forces armées canadiennes et a également réalisé des mandats d'attachée juridique dans des organisations internationales, dont le Comité international de la Croix-Rouge, à Genève. Elle a occupé des postes de direction au sein de deux municipalités et a également travaillé comme avocate en cabinet privé, fournissant une assistance juridique de première ligne aux cadres supérieurs et aux élus sur des questions relatives au droit municipal, au droit des contrats publics, aux consultations publiques, à l'éthique et à la gouvernance et au droit de l'information et de la vie privée.

« Pour diriger les travaux du conseil municipal, nous avons choisi de nommer Martine Musau Muele, conseillère de Villeray, au poste de présidente du conseil. Sa grande expérience de travail, notamment au sein de deux municipalités en tant que greffière, en tant que commissaire à l'OCPM, ainsi qu'au sein des Forces armées canadiennes et du cabinet qu'elle a fondé, lui permettra, j'en suis sûre, de diriger habilement les travaux du conseil municipal et d'y favoriser des échanges constructifs et empreints de respect », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Premier conseil municipal du mandat

Les membres du 101e conseil municipal se prononceront en vertu du Règlement 06-051 et de la Charte de la Ville de Montréal sur cette recommandation de la mairesse lors du premier conseil municipal, lors de sa séance du 29 novembre prochain.

Mentionnons que la présidence du conseil est neutre et impartiale dans sa gestion de l'assemblée. Aussi, elle doit veiller au respect des droits démocratiques, tant pour les citoyennes et citoyens que pour toutes les personnes élues. En terme protocolaire, elle est la 2e élue en ordre de préséance.

