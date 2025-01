La mairesse de Montréal dévoile les initiatives qui seront lancées d'ici la fin de son mandat

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Déterminée à servir la population montréalaise jusqu'à la fin de son mandat et à léguer une ville mieux adaptée aux défis d'avenir, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé une série d'initiatives qui seront lancées au cours des 300 prochains jours. Ces projets ont été présentés à l'hôtel de ville de Montréal devant un parterre réunissant près de 100 personnes élues et partenaires issus des milieux économique, touristique, communautaire, immobilier, de l'habitation, de l'environnement, et de la mobilité, notamment.

Alors que plusieurs projets mis en place par l'administration Plante ont marqué le territoire et que d'autres sont en cours de réalisation, la mairesse a tenu à présenter à la population les nouvelles initiatives qui seront lancées sous son administration d'ici les prochaines élections municipales. Souhaitant répondre à la fois aux besoins immédiats de la population et assurer la planification des projets d'avenir, la mairesse a présenté les éléments qui s'ajouteront à la planification stratégique de l'année, et qui sont en adéquation avec les choix politiques qui ont été faits depuis 7 ans, en faveur de la qualité de vie dans les quartiers, de la sécurisation des déplacements, de l'inclusion sociale, de la lutte aux changements climatiques et de la réponse à la crise du logement.

Propreté et gestion des chantiers : Améliorer la propreté et la gestion des chantiers dans tous les quartiers grâce à un plan de gestion des chantiers qui prévoit de l'habillage, une campagne de sensibilisation sur la propreté et l'adaptation du calendrier des travaux publics dans les arrondissements, prévoyant de façon simultanée le déneigement et le nettoyage afin de s'ajuster aux redoux précoces des dernières années.



Sécurité des déplacements des piétons : Augmenter la sécurité des déplacements des piétons et des élèves par la diminution des limites de vitesse devant les 35 écoles situées dans des secteurs de 40 km/h ou plus.



Crise du logement : Intensifier la lutte contre la crise du logement grâce à l'approche Loger+, qui accélère la construction de nouvelles unités et la protection des unités abordables existantes. Le projet de développement pour le site de l'Îlot voyageur sera rendu public dans les prochains jours, et permettra la construction de centaines de nouvelles unités qui dynamiseront le Quartier latin et le Village. La mairesse s'est également engagée à préparer la sortie de terre du nouveau quartier Bridge-Bonaventure, par l'augmentation des densités permises, le zonage, et la présentation du plan directeur d'ici la fin de son mandat. Pour protéger les unités abordables existantes, un resserrement des règles entourant la location de courte durée sera mis en place et annoncé au cours des prochaines semaines.



Est de Montréal : Témoignant de son appui à la mouture du projet structurant de l'Est, présenté par l'ARTM l'été dernier et celui des partenaires de l'Est de Montréal, la mairesse de Montréal a réitéré son engagement à mobiliser le soutien du gouvernement du Québec, dont le feu vert est attendu.



Itinérance : Face à l'ampleur de la crise de l'itinérance, la Ville de Montréal continuera de prêter main-forte au gouvernement du Québec en facilitant l'accès à un toit aux personnes qui sont prêtes à se loger. En plus des 60 places qui seront offertes dès ce printemps dans des habitations modulaires, la mairesse souhaite annoncer, d'ici la fin de son mandat, des places supplémentaires dans ce type d'habitation transitoire située sur les terrains de la Ville qui accueilleront, à terme, des unités de logements sociaux. Des stratégies visant à favoriser la communication et la cohabitation sociale seront mises en œuvre, dans la foulée de la consultation de l'OCPM en cours portant sur les conditions gagnantes de l'intégration des ressources dans les quartiers.

« Je veux m'assurer de laisser la maison en ordre et ça passe autant par un avenir ambitieux que par le quotidien. Pour continuer de servir efficacement la population montréalaise et préparer la ville aux défis d'avenir, j'ai présenté les initiatives qui seront lancées d'ici la fin de mon mandat, qui sont cohérentes avec les priorités que nous avons toujours défendues. Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je vais travailler activement pour accélérer les transformations qu'on opère depuis sept ans et qui répondent au mandat que les Montréalais ont donné à mon équipe à deux reprises. Depuis que je suis mairesse, je me suis toujours relevé les manches, quel que soit le défi, et la dernière année de mon mandat n'y fera pas exception. Je ne vous dis pas que mon administration va tout régler en un an, mais je vous garantis que je vais travailler à améliorer Montréal et le quotidien de tout le monde jusqu'à ma dernière journée », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591