Avis aux médias - Conseil d'administration de l'UMQ à Montréal

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) seront réunis le 12 décembre à Montréal. Les représentantes et représentants des médias sont conviées à un point de presse où seront dévoilés les résultats d'une étude de l'UMQ réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) sur la hausse des coûts de construction des infrastructures municipales au cours des dix dernières années.

Monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche, prendra la parole aux côtés des membres du conseil d'administration.

Quoi : Dévoilement d'une étude sur l'évolution des coûts de construction des

infrastructures municipales au cours des dix dernières années. Date : Vendredi 12 décembre 2025 Heure : 10 h 30 - Breffage technique de l'étude pour les médias

(sans caméra et sous-embargo jusqu'à 12h)

Salle : Montréal A

12h - Point de presse

Salle : Foyer Tidan Lieu : Marriott Château Champlain

1050 Rue De la Gauchetière O

Montréal, Québec, H3B 4C9

Les représentants des médias qui souhaitent participer au breffage technique et à la conférence de presse doivent confirmer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec.

