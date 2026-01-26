La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, élue présidente du Caucus des municipalités de la Métropole de l'UMQ

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse de Brossard, Mme Doreen Assaad, a été élue par ses pairs à la présidence du Caucus des municipalités de la Métropole de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Madame Assaad sera appuyée par monsieur Normand Dyotte, maire de Candiac, réélu à titre de vice-président du caucus.

« C'est un honneur pour moi de pouvoir représenter les municipalités de la métropole. Je tiens également à remercier M. Stéphane Boyer, maire de Laval et président sortant, pour son engagement et le travail important qu'il a accompli au cours de son mandat à la présidence du caucus. J'entame maintenant ces nouvelles responsabilités avec détermination. Nous avons l'occasion de bâtir une métropole plus résiliente, plus inclusive et plus innovante. Ensemble, nous travaillerons à faire avancer trois priorités essentielles : l'habitation, l'aménagement du territoire, l'adaptation de nos infrastructures face aux événements climatiques. », a déclaré Mme Doreen Assaad.

Le Caucus des municipalités de la Métropole regroupe les municipalités membres situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Ces municipalités jouent un rôle stratégique dans le développement économique, social et environnemental de la grande région métropolitaine en favorisant une croissance harmonieuse et durable.

