La mairesse Caroline Bourgeois demande la prolongation du trajet de la branche nord du REM à l'Est de l'A25

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, dévoile aujourd'hui une motion qui sera votée à la prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement afin de demander à la Caisse de dépôt et placement du Québec et au gouvernement du Québec de prolonger le trajet du REM de l'Est pour desservir les citoyen.nes du quartier Rivière-des-Prairies.

« Le projet du REM de l'est de la Caisse de dépôt et placement du Québec et du gouvernement du Québec est une avancée historique pour la mobilité et le développement économique du secteur, c'est une excellente nouvelle qui palliera au manque flagrant de transport en commun dans l'Est de Montréal. Le projet actuel permettra de bien desservir le quartier Pointe-aux-Trembles grâce à une ligne jusqu'à la gare de train, et nous souhaitons saisir cette opportunité pour bonifier le tracé et désenclaver le quartier Rivière-des-Prairies. »

La motion rappelle que Rivière-des-Prairies est un quartier situé entre l'autoroute 25, l'autoroute 40 et la rivière des Prairies. Il s'agit de barrières physiques importantes à la mobilité, difficiles à franchir à pied ou par les autres modes de transport actif. Une population de plus de 50 000 personnes pourrait bénéficier d'un tracé bonifié.

Cette motion qui sera déposée par la mairesse de l'arrondissement fait suite aux échanges déjà entamés avec le gouvernement du Québec et CDPQ-Infra. L'adoption de cette motion sera l'occasion pour l'ensemble des élus d'unir leur voix dans l'intérêt des citoyens de l'arrondissement, qui bénéficieraient d'une prolongation de la branche nord du REM à l'est de l'autoroute 25.

« Prolonger le REM à l'Est de l'A25, c'est desservir 50 000 personnes supplémentaires, et lutter contre la congestion grâce au retrait potentiel de milliers de voitures de nos routes. C'est une bonification qui doit être sérieusement prise en compte par le gouvernement du Québec pour doter le quartier d'un mode de transport structurant attendu depuis des années, qui contribuera au développement économique de l'est tout en incarnant un geste fort pour l'environnement et les générations futures », conclut la mairesse Caroline Bourgeois.

La mairesse de l'arrondissement offre ainsi son appui aux résidentes et résidents de Rivière-des-Prairies, qui sont mobilisés pour communiquer leurs besoins en mobilité aux différentes parties-prenantes du projet. Dans le cadre de ses échanges avec le gouvernement du Québec et CDPQ-Infra, la Ville de Montréal a insisté sur la nécessité de tenir une consultation publique par le biais du BAPE, qui permettra aux citoyennes et citoyens de l'Est et de toute la métropole de contribuer à la réussite de ce défi collectif.

Résolution proposée par la mairesse Caroline Bourgeois - Prolongation du REM à l'est de l'A25

Attendu que le projet du REM de l'Est annoncé le 15 décembre dernier est une avancée incroyable pour la mobilité dans l'Est de Montréal;

Attendu qu'en signant la Déclaration de l'Est en décembre 2018, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés à consolider une vision commune, intégrée et innovante pour le développement de l'Est de Montréal et à réaliser, dans un esprit de collaboration, le grand chantier de revitalisation de ce territoire à fort potentiel de développement;

Attendu que l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles adhère aux principes et objectifs de la Déclaration de l'Est;

Attendu qu'un des axes prioritaires de la Déclaration a pour objectif de favoriser une mobilité durable et intégrée;

Attendu que l'Est de Montréal souffre d'un manque important d'offre en transport en commun et en transport actif;

Attendu que cette Déclaration reconnaît les défis majeurs de l'Est de Montréal en matière de mobilité et prévoit la réalisation des études nécessaires pour remédier à la situation;

Attendu qu'à la suite de la signature cette déclaration, le gouvernement du Québec a mandaté la Caisse de dépôt et placement du Québec en mai 2019 pour réaliser l'étude pour un nouveau mode de transport pour desservir l'Est;

Attendu qu'à la suite de cette étude, la Caisse a annoncé en décembre 2020 un projet structurant de 10 milliards de dollars pour doter l'Est de Montréal d'un REM entièrement électrique;

Attendu que ce projet est une excellente nouvelle pour le transport collectif dans l'Est de Montréal, et qu'il s'agira d'une véritable révolution attendue depuis longtemps pour notre territoire;

Attendu que le trajet actuel de la branche Nord présenté par la CDPQ a comme terminus le CÉGEP Marie-Victorin, situé à la limite Ouest du quartier Rivière-des-Prairies;

Attendu que Rivière-des-Prairies est un quartier enclavé entre l'autoroute 25, l'autoroute 40 et la rivière des Prairies;

Attendu qu'il s'agit de barrières importantes à la mobilité, difficiles à franchir à pied ou par d'autres modes de transport actif;

Attendu que le trajet actuel du REM ne prévoit pas de station à l'Est de l'autoroute 25 et au Nord de l'autoroute 40 alors que plus de 50 000 personnes y vivent;

Attendu que tout projet structurant de cette envergure doit prendre en compte les besoins de la population et viser l'acceptabilité sociale.

Il est résolu que :

L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles demande officiellement à la CDPQ et au gouvernement du Québec de répondre positivement aux besoins de la population de Rivière-des-Prairies en prolongeant le trajet du REM à l'Est de l'autoroute 25 afin de desservir ce quartier.

