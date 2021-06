Cœur + AVC félicite Santé Canada d'avoir durci la réglementation pour protéger les jeunes

OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Cœur + AVC félicite la ministre de la Santé, Patty Hajdu, d'avoir mis la touche finale au règlement qui limitera la concentration de nicotine dans les produits de vapotage en réaction aux taux élevés de vapotage chez les jeunes et aux dangers qu'il présente pour leur santé.

Le Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage établit un nouveau seuil maximal de 20 mg/mL pour la teneur en nicotine des produits de vapotage, comparativement au seuil précédent de 66 mg/mL. Cette mesure permet ainsi d'harmoniser les limites canadiennes avec celles de l'Union européenne, du Royaume-Uni, d'Israël, de l'Islande et d'autres pays. Les fabricants disposent d'une période de transition de 15 jours, soit jusqu'au 8 juillet 2021, pour se conformer au nouveau règlement. Les détaillants ne pourront plus vendre de produits dont la teneur en nicotine excède la nouvelle limite après le 23 juillet 2021.

« Limiter la concentration de nicotine dans les produits de vapotage représente un excellent moyen de réduire la dépendance à l'égard de ces produits, affirme le Dr Andrew Pipe, membre du conseil d'administration de Cœur + AVC. Nous sommes heureux que le Canada harmonise sa réglementation avec celle d'autres chefs de file internationaux en matière de lutte contre le tabagisme et qu'il agisse rapidement pour y parvenir, faisant ainsi preuve d'un engagement à protéger les jeunes contre les méfaits du vapotage. »

La nicotine nuit au développement du cerveau et de nombreux jeunes utilisent des produits de vapotage qui contiennent les plus fortes concentrations de nicotine. Une étude récente financée par Cœur + AVC a révélé que près des deux tiers des jeunes au Canada utilisent des liquides à vapoter dont les concentrations de nicotine atteignent de 50 à 60 mg/mL, soit les concentrations les plus élevées actuellement disponibles sur le marché. Plusieurs provinces ont déjà annoncé ou imposé des limites de teneur en nicotine.

Le vapotage chez les jeunes a grimpé en flèche au cours des dernières années. Un cinquième des élèves de la 7e à la 12e année au Canada vapotent et 34 % disent avoir déjà essayé le vapotage.

Santé Canada a également présenté des mesures réglementaires possibles pour restreindre les arômes de vapotage et des consultations à ce sujet auront lieu jusqu'au 2 septembre 2021. Bien qu'il s'agisse d'un grand pas en avant, les restrictions proposées ne vont pas assez loin.

« L'imposition d'une interdiction complète des arômes est un autre élément essentiel pour assurer la sécurité des jeunes. Les arômes incitent les jeunes à commencer à vapoter et à continuer de le faire, déclare le Dr Pipe. L'interdiction des arômes devrait inclure à la fois la menthe et le menthol, qui sont des choix populaires chez les jeunes. »

Cœur + AVC recommande d'autres mesures stratégiques importantes concernant le vapotage, y compris l'augmentation des taxes sur les produits de vapotage, une mesure annoncée dans le récent budget fédéral, afin de les rendre moins abordables, ainsi que l'augmentation de l'âge minimal d'achat à 21 ans.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte pour combattre le vapotage chez les jeunes. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

