La libérale Virginie Dufour dénonce l'abolition d'importants programmes en habitation

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'étude des crédits budgétaires, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, Virginie Dufour, a questionné la ministre responsable sur l'abolition d'importants programmes en habitation qui contribuaient concrètement au maintien du parc immobilier et, par conséquent, à lutter contre la crise du logement.

Saluant d'abord l'ouverture de la ministre à relancer le programme RénoRégions, qui a fait l'objet de centaines de résolutions des municipalités et des MRC du Québec, la députée libérale des Mille-Îles a souligné l'urgence d'annoncer les sommes qui y seront consacrées. Elle a par ailleurs dénoncé avec vigueur la disparition des programmes Rénovation Québec ainsi que le Programme d'intervention résidentielle - mérule. « À ce que je sache, le champignon n'est pourtant pas disparu », a lancé Mme Dufour.

Enfin, la porte-parole libérale a déploré les sommes insuffisantes allouées au Programme d'adaptation de domicile (PAD) qui permet de maintenir des citoyens à domicile qui, autrement, devraient se retrouver dans le réseau de la santé. Une situation qui engendre des coûts nettement plus importants pour l'État.

« Encore une fois, à la CAQ, on fonctionne à l'envers. Lors de nos échanges, cette semaine, la ministre responsable de l'Habitation a invité les citoyens aux prises avec la mérule à contacter la SHQ, ou même l'association Mérule Québec. Comment les citoyens, qui sont dépourvus devant ce fléau qui détruit leur résidence, peuvent-ils déposer des demandes d'aide à des programmes qui n'existent pas? C'est également le cas pour le PAD et les maisons lézardées de Rénovation Québec. Sans programmes en bonne et due forme et sans financement, on ne fait que leur créer de faux espoirs. C'est aberrant. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

