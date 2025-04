La libérale Jennifer Maccarone souligne l'urgence d'aider l'Académie Centennial

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - La députée libérale de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone, s'est jointe aujourd'hui à la Coalition Sauvons Centennial - un avenir pour nos enfants pour lancer un cri du cœur demandant au gouvernement d'intervenir rapidement pour sauver l'Académie Centennial.

Cette école privée qui offre de l'enseignement spécialisé à 300 élèves à besoins particuliers compte un secteur anglophone subventionné et un secteur francophone entièrement privé, sans financement public. L'établissement, situé dans la circonscription de Mme Maccarone, est maintenant menacé de fermeture à la fin de la présente année scolaire s'il n'obtient aucune aide d'urgence de la part du gouvernement pour soutenir le secteur francophone.

Lors d'un point de presse, à l'Assemblée nationale, Mme Maccarone était entourée de ses collègues Madwa-Nika Cadet (éducation) et Elisabeth Prass (personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme) et de représentants de la Coalition Sauvons Centennial. Elles ont toutes dénoncé vivement les conséquences néfastes pour les enfants d'une possible fermeture de l'école.

« Si l'Académie Centennial ferme ses portes, ce sont 300 enfants à besoins particuliers que l'on devra relocaliser dans le réseau public et qui verront leurs chances de réussite scolaire sérieusement compromises. Alors que les écoles publiques débordent et peinent à offrir les services spécialisés à tous les élèves qui en ont besoin, il est impératif de sauver cet établissement qui offre une approche salutaire à des élèves vulnérables. Nous demandons au gouvernement de ne pas analyser le dossier en termes de dollars mais plutôt en pensant à ces jeunes pour qui cette école peut changer le cours de leur vie. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle pour la famille

« Notre Coalition compte plus de 2000 membres et continue de rassembler les forces pour sauver notre école. Une fermeture serait catastrophique pour les élèves, mais aussi pour les parents qui voient leurs enfants s'épanouir et réussir grâce à Centennial. C'est inconcevable de prendre ainsi en otage des enfants à besoins particuliers. »

- Karine Sigouin, porte-parole de la Coalition Sauvons Centennial - un avenir pour nos enfants

