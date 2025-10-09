La libérale Elisabeth Prass propose la création d'une Journée nationale de sensibilisation à l'itinérance

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Afin de mieux faire connaître les causes et les réalités de cette problématique, mobiliser la population à avoir une meilleure compréhension et encourager la cohabitation, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance, Elisabeth Prass, a présenté aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, un projet de loi visant l'instauration de la Journée nationale de sensibilisation à l'itinérance.

La députée libérale de D'Arcy-McGee souligne que l'itinérance n'est plus un enjeu réservé aux grands centres urbains, mais plutôt un phénomène observé dans toutes les régions du Québec. Des milliers de personnes vivent en situation d'itinérance notamment en raison de la crise du logement, de l'inflation, des enjeux de santé mentale et de la précarité économique. Actuellement, l'absence de sensibilisation contribue à la stigmatisation des personnes touchées, alimentant des préjugés et freinant la mise en place de solutions adaptées à leurs réalités, estime Mme Prass.

« Avec des chiffres alarmants qui ne cessent de prendre de l'ampleur, l'itinérance est devenue un véritable enjeu de société. Collectivement, nous avons tous la responsabilité de combattre ce phénomène. Si on ne connaît pas l'enjeu, on ne peut agir. C'est pourquoi il est impératif de sensibiliser davantage et de faire connaître la réalité des personnes en situation d'itinérance pour mettre en place des solutions concrètes. La création de la Journée nationale de sensibilisation à l'itinérance sera un premier pas dans la bonne direction. »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]