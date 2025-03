La libérale Elisabeth Prass dépose une pétition pour améliorer l'hébergement des personnes ayant une déficience intellectuelle ou autistes

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Une pétition demandant une meilleure accessibilité à des milieux de vie substituts de qualité pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou autistes a été déposée aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, par la porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Elisabeth Prass.

En point de presse, la députée libérale de D'Arcy-McGee a notamment dénoncé certains cas d'abus rapportés sur des personnes ayant une déficience intellectuelle ou autistes et a rappelé l'importance de leur offrir des milieux de vie sécuritaires et sains. En ce sens, la pétition comptant 6053 signataires demande au gouvernement caquiste de renforcer la formation du personnel et la surveillance des milieux de vie substituts pour garantir des conditions de vie adéquates.

De plus, les pétitionnaires demandent que la priorité soit donnée aux milieux de vie substituts à but non lucratif dans la création de nouvelles places, et que leur développement soit facilité partout au Québec. Pour ce faire, une augmentation et une stabilisation du financement de ces milieux de vie, qui répondent davantage aux besoins de la clientèle, sont réclamées.

Lors du point de presse, Mme Prass était accompagnée de nombreux représentants de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, de la Fédération des mouvements personnes d'abord du Québec et de la Fédération québécoise de l'autisme.

Citations

« On parle d'un enjeu majeur pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou autistes. Se loger convenablement dans un milieu sécuritaire et qui correspond à son projet de vie personnelle devrait aller de soi pour tous. Il n'existe pas de modèle de logement unique pour répondre aux différentes réalités de ces populations et il est démontré que les milieux de vie substituts à but non lucratif répondent mieux aux besoins de cette clientèle. Le gouvernement doit faire mieux en offrant un soutien financier adéquat pour développer davantage ces solutions. C'est la moindre des choses que l'on puisse leur offrir pour qu'il vivent en dignité. »

-Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

« Il est urgent d'améliorer l'accessibilité et la qualité des milieux de vie substituts pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou autiste. Ces milieux doivent être sécuritaires, adaptés et respectueux des besoins et des aspirations des résidents et des résidentes. Nous demandons au gouvernement du Québec d'agir concrètement en renforçant la formation du personnel, en assurant une meilleure surveillance et en soutenant le développement de solutions à but non lucratif, mieux adaptées à ces populations touchées par les enjeux en habitation. »

- Amélie Duranleau, Directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]