La libérale Désirée McGraw demande un mandat d'initiative pour réévaluer le soutien aux familles touchées par le deuil périnatal

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - À quelques jours de la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal, le 15 octobre, la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a fait parvenir à la Commission de l'économie et du travail, une demande de mandat d'initiative afin d'améliorer le soutien offert aux parents vivant un tel drame. Au Québec, on estime que 23 000 familles sont touchées par ce drame chaque année.

Mme McGraw, qui est l'instigatrice de la journée consacrée, chaque année, à la sensibilisation au deuil périnatal, dénonce le manque d'équité entre les congés et les prestations offerts aux parents qui subissent une perte dans les 19 premières semaines de grossesse par rapport à ceux qui y sont confrontés après la vingtième semaine.

De plus, le parent qui n'a pas porté l'enfant, n'est éligible à aucune compensation provenant du RQAP en cas de perte, que celle-ci survienne à tout moment durant la grossesse. Après 20 semaines, le père ou le coparent n'a droit qu'aux 2 journées de congé payées par l'employeur inscrites dans la loi sur les normes du travail, ainsi que 3 journées non rémunérées.

Enfin, si le bébé décède après sa naissance, les parents perdent des semaines de prestations du congé parental, ce qui crée une iniquité importante et laisse plusieurs familles sans soutien adéquat, tant sur le plan financier qu'émotionnel, déplore la porte-parole libérale.

C'est pourquoi elle souhaite que les parlementaires entendent les groupes concernés et les spécialistes de la question afin de poser un diagnostic sur la situation actuelle et d'identifier des solutions concrètes et formuler des recommandations pour améliorer la situation.

Citations :

« Il est abondamment documenté que les familles qui vivent un deuil périnatal sont exposées à des conséquences psychosociales profondes, un isolement accru, ainsi que des impacts sur la santé mentale, conjugale et professionnelle. Comme législateur, il est impératif de réévaluer le soutien qui est offert à ces familles qui font face à un drame humain innommable. J'espère que la Commission acceptera de se pencher sur la question afin de trouver des solutions, notamment pour éliminer l'adéquation des prestations actuellement accordées aux victimes par le RQAP. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« Le deuil périnatal, c'est le deuil d'un avenir rêvé, de projets chéris, d'un rôle parental espéré. C'est une épreuve bouleversante, souvent invisible, qui touche profondément les deux parents. Il est temps que notre société reconnaisse pleinement cette réalité et leur offre un véritable congé, afin qu'ils puissent vivre leur deuil et se reconstruire ensemble. Ce mandat d'initiative est une réponse concrète à une demande maintes fois exprimée par les parents endeuillés. Il mérite l'appui de tous les parlementaires. »

- Marie-Claude Dufour, directrice générale du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec et porte-parole de la Table nationale de concertation sur le deuil périnatal

