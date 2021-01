Le partenariat ouvre la voie à une croissance significative avec la participation active d'un ambassadeur dévoué

NEW YORK, 25 janvier 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et consultant en assurance de premier plan qui offre des solutions d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui que Pat LaFontaine, l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) de l'histoire, deviendra l'ambassadeur de son groupe Sports and Entertainment.

M. LaFontaine est une légende du hockey dont l'amour pour le sport et l'engagement envers les collectivités de toute l'Amérique du Nord s'harmonisent bien avec les valeurs de NFP. En 15 saisons, il a marqué 468 buts et fait 545 passes au sein des Islanders de New York, des Sabres de Buffalo et des Rangers de New York. Il a représenté les États-Unis lors de deux éditions des Jeux olympiques et a été nommé l'un des 100 meilleurs joueurs de la LNH en 2017.

Depuis qu'il a pris sa retraite de la LNH en 1998, M. LaFontaine a joué un rôle actif au sein de la fondation Companions in Courage, un organisme qui construit des salles de jeux interactives dans les hôpitaux pour enfants partout en Amérique du Nord. En 2000, la Congressional Medal of Honor Society lui décerne le prix Patriot en reconnaissance de sa contribution au moral militaire tout au long de sa carrière. En avril 2003, il reçoit le prix International Humanitarian de la fondation Gift of Life, un organisme dont le but est d'offrir des soins aux enfants souffrant de maladies cardiaques dans les pays du tiers monde.

« Je ne pouvais imaginer meilleure collaboration que celle entre NFP et Pat LaFontaine », a déclaré Bill Daly, commissaire adjoint et chef des affaires juridiques de la LNH. « Les deux sont des sommités dans leur domaine, déterminés à atteindre l'excellence et à aider les autres et de merveilleux partenaires et amis de la Ligue nationale de hockey. »

« Nous sommes ravis que Pat LaFontaine devienne l'ambassadeur de notre groupe Sports and Entertainment, a indiqué Doug Hammond, président et chef de la direction de NFP. Pat est une personne de grande valeur. Son caractère et son engagement désintéressé à l'égard de l'amélioration de la vie des autres font de lui le partenaire idéal de NFP. Grâce à nos valeurs communes, notre engagement envers le développement et notre conviction de pouvoir avoir des effets positifs sur nos clients et nos collectivités, il n'existe pas de limite à ce que nous pouvons réaliser ensemble. »

« Je suis heureux de devenir l'ambassadeur du groupe Sport and Entertainment de NFP, a ajouté M. LaFontaine. NFP privilégie la personne, ce qui est essentiel pour moi. La qualité des solutions offertes par l'entreprise, son engagement clair envers les collectivités du monde entier et l'accent sur le développement et l'innovation cadrent bien avec mes valeurs personnelles et professionnelles. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com/Canada pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Heather Vale, [email protected], https://www.nfp.com

Liens connexes

https://www.nfp.com