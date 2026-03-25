CALGARY, AB, le 25 mars 2026 /CNW/ - La Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) a annoncé la nomination de Melody Davidson à titre de Commissaire de la Ligue, à compter de mai 2026.

Leader respectée à l'échelle mondiale dans le monde du hockey, Mel cumule plus de trois décennies d'expérience aux plus hauts niveaux du sport. Elle a passé près de 30 ans au sein du programme de l'Équipe Nationale Féminine de Hockey Canada, où elle a occupé divers postes, notamment Entraîneuse-Chef, Directrice Générale et Dépisteuse en Chef de 1992 à 2020. Au cours de cette période, elle a contribué à mener le Canada à plusieurs médailles Olympiques ainsi que des médailles aux Championnats du Monde de l'IIHF. Dont des médailles d'or Olympiques en 2006 et 2010 à titre d'Entraîneuse-Chef.

Les contributions de Mel au hockey dépassent largement le cadre des compétitions internationales. Elle a occupé des rôles de direction et de conseil dans le sport, notamment à titre de Conseillère en Haute Performance auprès de Own the Podium, Directrice de la Culture et du Leadership avec les Royals de Victoria dans la WHL, Consultante et Dépisteuse avec la Charge d'Ottawa et la LPHF, ainsi qu'Entraîneuse-Chef en division 1 de la NCAA à l'Université Cornell.

« L'impact de Mel sur le hockey au Canada et à travers le monde est extraordinaire », a déclaré Andy Oakes, Chef de la Direction par intérim. « Mel est une leader dans notre pays depuis de nombreuses années et son expérience à la tête du hockey féminin avec Hockey Canada ainsi que dans plusieurs sports avec Own the Podium démontre qu'elle possède les qualités nécessaires pour guider la LCHSS vers sa prochaine étape. Son engagement envers l'excellence, démontré tout au long de sa carrière, aura un impact très positif sur la ligue, les écoles membres, les étudiants-athlètes et leurs familles. »

À la suite de cette nomination, Andy Oakes reprendra ses fonctions précédentes au sein de la ligue à titre de Président du Comité des Opérations Exécutives, où il continuera de soutenir l'orientation stratégique de la LCHSS.

« Au nom du Conseil d'Administration, nous sommes ravis d'accueillir Mel au sein de la LCHSS », a déclaré George Crookshank, président du conseil. « Son expérience aux plus hauts niveaux du hockey ainsi que son engagement envers le développement des athlètes en font un choix exceptionnel pour accompagner la croissance continue et la vision à long terme de la ligue. »

La nomination de Mel survient à un moment de croissance continue pour la LCHSS dans plusieurs divisions et régions à travers l'Amérique du Nord. Forte d'une vaste expérience en développement des athlètes et en sport de haute performance, elle contribuera à orienter les efforts de la ligue afin de renforcer les parcours de développement et d'améliorer les opportunités offertes aux étudiants-athlètes.

« Alors que j'entre en fonction dans ce nouveau rôle passionnant, je tiens à remercier Anne Merklinger et Alex Davidson de Own the Podium, ainsi que Canada Basketball, Rugby Canada, Basketball en Fauteuil Roulant Canada, Baseball Canada et Softball Canada pour leur confiance au cours des cinq dernières années », a déclaré Mel. « La LCHSS s'est imposée comme un environnement de développement de premier plan qui intègre avec succès le hockey d'élite et l'éducation. Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à la ligue à un moment où le sport continue de croître, et j'ai hâte de collaborer avec les programmes membres, le personnel et la direction afin de soutenir l'évolution continue de la ligue. »

Mel entrera officiellement en fonction en mai 2026 et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de la LCHSS et les écoles membres afin de renforcer davantage la position de la ligue en tant que chef de file du hockey basé sur l'éducation en Amérique du Nord.

À propos de la LCHSS

La Ligue canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) a été fondée en 2009 et regroupe aujourd'hui 39 écoles accréditées et 136 équipes à travers le Canada et les États-Unis. La LCHSS vise à être un chef de file du hockey basé sur l'éducation en Amérique du Nord. La ligue offre un environnement compétitif aux jeunes étudiants-athlètes qui partagent des valeurs communes de Franc-Jeu, de Citoyenneté, d'Excellence Académique et de Développement Hockey. Tous les programmes sont des écoles accréditées par Hockey Canada, des Écoles avec Résidence ou des programmes sanctionnés par USA Hockey.

SOURCE LCHSS

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