MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) a dévoilé aujourd'hui une nouvelle identité, marquant la poursuite de l'évolution de la ligue en tant que plateforme de premier plan pour le développement des étudiants-athlètes à travers l'Amérique du Nord.

Fondée en 2009 avec huit équipes réparties dans cinq écoles, la LCHSS est devenue une référence dans le développement du hockey scolaire au Canada et une voie reconnue pour les athlètes en Amérique du Nord. Elle compte aujourd'hui 39 programmes membres et 135 équipes.

La ligue a soutenu des milliers d'étudiants-athlètes dans leur cheminement vers le prochain niveau. Notamment, 983 anciens joueurs ont poursuivi leur parcours vers la LCH, 58 vers la LNH et 20 vers la LPHF. Parmi les anciens figurent Connor Bedard et Emily Clark, ce qui souligne la capacité de la ligue à développer des talents au plus haut niveau du hockey.

« Aujourd'hui, il s'agit de bien plus que de dévoiler une nouvelle identité -- c'est reconnaître le chemin parcouru par cette ligue et d'annoncer la direction que nous allons prendre », a déclaré Andy Oakes, chef de la direction de la LCHSS. « Cette identité reflète les standards que nous avons établis et les attentes que nous avons envers chaque étudiant-athlète -- ainsi que les opportunités à venir alors que nous continuons de grandir. »

La nouvelle identité introduit le cri de ralliement de la ligue, « Gagne ta place », une expression qui définit l'expérience LCHSS -- où les opportunités ne sont pas données, mais méritées par la performance, le caractère et l'engagement.

Cette évolution marque le début d'un nouveau chapitre, poursuivant l'engagement de la ligue à préparer les étudiants-athlètes à réussir non seulement au hockey, mais aussi dans leurs études ainsi que dans la vie.

Comme annoncé précédemment, Mel Davidson agira à titre de première commissaire de la ligue. Elle apporte plus de trois décennies d'expérience au plus haut niveau, notamment en ayant mené l'équipe nationale féminine du Canada aux médailles d'or olympiques en 2006 et 2010.

« C'est un honneur de me joindre à la LCHSS à un moment aussi déterminant », a déclaré Davidson. « C'est une ligue qui établit des standards élevés -- pour la performance, le caractère et le développement. La nouvelle identité reflète cet état d'esprit et l'avenir que nous bâtissons pour les étudiants-athlètes dans ce sport. »

La ligue introduira également un Championnat National de la LCHSS en 2027, rehaussant davantage le parcours compétitif en réunissant les meilleurs programmes.

Développée en collaboration avec Pear Agency en tant que partenaire créatif, la nouvelle identité est conçue pour unifier la ligue tout en renforçant son statut de référence en hockey scolaire.

Regarder la vidéo: https://youtu.be/l0hYdBoIUXs

À propos de la Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS)

La Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) a été fondée en 2009 et compte aujourd'hui 39 écoles accréditées et 135 équipes à travers le Canada et les États-Unis. La LCHSS est un chef de file du hockey scolaire en Amérique du Nord. Avec 983 anciens joueurs dans la LCH, 58 dans la LNH et 20 dans la LPHF, parmi les anciens figurent Connor Bedard et Emily Clark. Tous les programmes sont des écoles accréditées par Hockey Canada, des écoles avec résidence ou sanctionnées par USA Hockey.

SOURCE LCHSS

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