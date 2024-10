La langue française à l'honneur! - La 2e édition du concours d'écriture de l'Assemblée nationale du Québec est lancée

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Après une première édition réussie, le concours d'écriture Point-virgule est de retour avec un thème d'actualité : la place des médias sociaux dans la vie des jeunes. L'Assemblée nationale invite ainsi les élèves du premier cycle du secondaire de l'ensemble du Québec à promouvoir et à célébrer la langue française tout en réfléchissant à un sujet au cœur de leur réalité.

La place des médias sociaux dans la vie des jeunes

La deuxième édition de Point-virgule encourage non seulement les élèves à s'exprimer sur un sujet qui les interpelle, mais également à transmettre leur opinion au ou à la parlementaire qui représente leur circonscription.

« Ce concours incarne le devoir de l'Assemblée nationale de valoriser notre belle langue française. Il sensibilise les jeunes à l'importance de partager leurs idées et de faire rayonner notre langue. Je suis fière que notre jeunesse prenne la parole en français », a souligné la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy.

« La langue française est un précieux héritage de notre culture à préserver et à léguer aux générations qui nous suivront. Je suis heureux de voir nos jeunes s'approprier leur langue à travers ce concours et en faire la voix de leur créativité, de leur vision et de leur expérience », a ajouté M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale, idéateur du concours et écrivain-poète.

Le déroulement du concours est sous la direction de M. Benjamin.

Des prix d'une valeur de 3 000 $

Afin de souligner leur talent en écriture, 10 jeunes autrices et auteurs sélectionnés par un comité seront honorés au printemps prochain lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale du Québec. Parmi cette jeunesse inspirante, trois finalistes recevront des bourses totalisant 1 700 $, et leurs enseignantes et enseignants bénéficieront d'un montant destiné à enrichir leur bibliothèque en classe. Ce sont des prix d'une valeur de 3 000 $ qui seront offerts par la présidence de l'Assemblée nationale du Québec.

La date limite pour soumettre un texte est le 1er mars 2025.

Tous les détails de ce concours organisé par l'équipe des programmes éducatifs de l'Assemblée nationale se trouvent sur le site Web Par ici la démocratie.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]