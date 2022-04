La langue de Molière à l'honneur au théâtre québécois

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, accompagné de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi d'une subvention de 450 000 $ sur 3 ans au Conseil québécois du théâtre pour la réalisation d'un projet de valorisation de la langue française intitulé Le Chantier Molière.

Le projet vise à valoriser le français et les écritures théâtrales francophones du 21e siècle. Il se veut une célébration de la grande richesse de la langue française telle qu'elle s'exprime dans le théâtre québécois. Le Conseil québécois du théâtre souhaite également mettre en valeur la relève théâtrale du Québec, notamment autour de l'œuvre de Molière.

L'initiative comporte trois volets distincts :

Un camp d'entraînement destiné à la relève et portant sur le théâtre québécois;

Un colloque de réflexion et d'échanges sur les écritures théâtrales francophones du 21 e siècle qui réunira des universitaires en littérature et en études théâtrales, des dramaturges et des praticiens et praticiennes du théâtre;

siècle qui réunira des universitaires en littérature et en études théâtrales, des dramaturges et des praticiens et praticiennes du théâtre; Une programmation spéciale pour la plateforme Théâtrophone destinée aux jeunes, intitulée La langue de Molière dans mes oreilles.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Le Chantier Molière. Par son projet, le Conseil québécois du théâtre met en valeur notre héritage culturel francophone en plus de soutenir la relève théâtrale québécoise. Nous saluons cette initiative qui permettra de valoriser notre langue au théâtre. Nous investissons massivement dans toutes les sphères de la société pour valoriser notre langue nationale. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« La culture est une priorité pour notre gouvernement et Le Chantier Molière, présenté par le Conseil québécois du théâtre, nous donne une nouvelle occasion de la mettre en valeur. La langue française est porteuse d'une riche tradition dramaturgique et littéraire et doit continuer d'être une source de fierté pour la population québécoise. J'ai bien hâte de voir nos artisans, artisanes et artistes à l'œuvre dans le cadre de ce beau projet. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est une belle initiative qui arrive au bon moment : elle s'adressera principalement à la relève théâtrale, grandement touchée par la pandémie. Le théâtre est un véhicule naturel de la langue. Le Conseil québécois du théâtre est donc ravi de contribuer à sa valorisation tout en soutenant la vitalité du milieu théâtral. »

Laurence Régnier et Rachel Morse, coprésidentes du Conseil québécois du théâtre

L'aide financière accordée provient des investissements de près de 104 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

Pour en apprendre plus sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et ses initiatives : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf.

