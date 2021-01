La kinésiologie pour les personnes atteintes d'un cancer de plus en plus accessible, partout au Québec

La Fondation québécoise du cancer propose également des séances de kinésiologie en ligne , via la plateforme Zoom, pour assurer la sécurité de tous et réduire le stress lié aux transports. En plus de briser l'isolement , particulièrement pesant en ces temps exceptionnels, ces ateliers ont un impact concret sur le bien-être physique et mental des personnes touchées par un cancer. À ce sujet, une jeune femme atteinte d'un cancer du sein a bien voulu nous témoigner de son expérience en ligne avec les ateliers de kinésiologie :

« Quand j'ai appris qu'une kinésiologue pouvait m'accompagner via la plateforme Zoom, j'ai aussitôt sauté sur l'occasion. C'est un fait, un cancer et les différents traitements qui en découlent sont des facteurs de stress. L'activité physique est un moyen de l'évacuer. Les exercices proposés par ma kinésiologue, Kathryne, m'ont permis de libérer cette charge émotionnelle. Grâce à ses conseils et ses directives, j'ai retrouvé mon équilibre et j'ai repris progressivement mon parcours sportif » explique Julia, bénéficiaire de nos services en Gaspésie.

Les bienfaits de la kinésiologie sont largement reconnus par la communauté scientifique. Les programmes d'activités physiques offerts par la Fondation québécoise du cancer en partenariat avec ÉkiSanté, Kinik, et le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin favorisent entre autres :

une meilleure tolérance des effets secondaires des traitements,

une augmentation globale de l'énergie,

de saines habitudes de vie,

une meilleure gestion de l'anxiété et de la dépression,

une plus grande flexibilité musculaire.

« Les activités proposées ont eu l'effet d'un antibiotique contre le stress… Cela m'a aussi fait sentir que je reprenais possession de mon corps qui a subi plusieurs agressions durant les derniers mois » raconte Claudette, atteinte d'un cancer du sein.

La Fondation québécoise du cancer a été le premier organisme à offrir gratuitement de la kinésiologie aux personnes atteintes d'un cancer. « Nous avons commencé à proposer ce service dans nos Centres régionaux et, face à l'engouement des participants, nous nous sommes ralliés à des partenaires stratégiques sur la Rive-Sud (Kinik), la Rive-Nord (ÉkiSanté), et maintenant en Beauce (Pavillon du cœur-Beauce Etchemin). Cette triple association concrétise notre volonté d'Être plus près du monde en soutenant concrètement tous les Québécois touchés par la maladie, quel que soit leur type de cancer, le stade, leur histoire où d'où ils viennent » déclare Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Depuis ses débuts, la Fondation québécoise du cancer est venue en aide à plus d'un demi-million de Québécois.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

