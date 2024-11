GUELPH, ON, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les collectivités de partout au Canada peuvent maintenant présenter leur candidature pour le prix de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt. Cette journée est une campagne nationale qui encourage les citoyens et citoyennes à prendre des mesures pour accroître la résilience de leur maison, de leur quartier et de leur collectivité face aux incendies de forêt.

La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt est toujours célébrée le premier samedi de mai. En 2025, elle aura lieu le 3 mai. Partout au pays, on encourage les gens de tous les âges à se rassembler ce jour-là ou à tout autre moment entre mai et octobre pour organiser des événements et des projets visant à faire connaître les risques liés aux incendies de forêt et les moyens de s'y préparer.

D'ici au 31 janvier 2025, les groupes peuvent demander une bourse de 500 $ pour financer les événements organisés en lien avec la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt. Intelli-feuMC Canada, en collaboration avec l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, Co-operators et les agences provinciales et territoriales canadiennes de lutte contre les incendies de forêt, soutient cet événement annuel en offrant un prix de 500 $, une trousse de matériel promotionnel et des ressources Intelli-feu Canada.

En 2024, Intelli-feu Canada a décerné plus de prix que jamais auparavant en récompensant 378 collectivités de 10 provinces et de 2 territoires.

« Au nom d'Intelli-feu Canada, nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires provinciaux, territoriaux et fédéraux pour leurs contributions majeures. Sans eux, nous n'en serions pas là aujourd'hui », a déclaré Lisa Walker, directrice de la résilience et des partenariats au Centre interservices des feux de forêt du Canada. « Nous souhaitons également exprimer notre sincère gratitude à nos collègues de Co-operators et de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, qui soutiennent tout au long de l'année les initiatives de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt. On ne peut pas accroître la sensibilisation et la résilience aux incendies de forêt sans aide. Nous espérons que notre 10e année aura un plus grand rayonnement que jamais et attirera davantage de candidatures, d'un bout à l'autre du pays. »

« Nous nous réjouissons de célébrer les 10 ans de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt », a affirmé Maya Milardovic, vice-présidente associée aux relations gouvernementales de Co-operators. « Lors de son lancement en 2015, l'événement nous a permis de récompenser 24 collectivités et, en 2024, nous en avons récompensé 378. Chaque année, les collectivités comprennent mieux l'importance de la résilience aux incendies de forêt. Depuis le début, Co-operators est fière de s'associer à Intelli-feu Canada pour sensibiliser la population à l'atténuation des risques liés aux incendies de forêt. »

La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt est un appel à l'action pour tout le monde. Les familles, les personnes et les groupes communautaires sont vivement encouragés à participer et à en apprendre davantage sur les principes d'Intelli-feu afin d'assurer une meilleure préparation pour eux-mêmes et leurs collectivités. La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt, qui s'est tenue pour la première fois aux États-Unis, est le fruit du travail de la National Fire Protection AssociationMD (NFPA), association avec laquelle Intelli-feu Canada travaille sur cette initiative et bien d'autres.

Pour poser votre candidature ou pour en savoir plus sur cette journée, consultez le https://intellifeucanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/.

Pour en savoir plus sur la résilience aux incendies de forêt et sur Intelli-feu Canada, visitez le www.intellifeucanada.ca.

