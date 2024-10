La Journée de formation de la CSF a attiré de nombreux conseillers en services financiers

La Chambre a d'abord offert des classes de maîtres en partenariat avec quatre grandes institutions d'enseignement supérieur. Des ateliers favorisant les échanges et répondant à l'évolution continue de la pratique des membres de la CSF étaient offerts au choix des conseillers. Ces thématiques, axés sur les aspects humains et relationnels, sont également tirés des enjeux et des défis vécus sur le terrain par les conseillers :

« Leadership entrepreneurial, là où la performance et l'humain cohabitent », présentée par Robert Dutton , professeur associé à HEC Montréal.

», présentée par , professeur associé à HEC Montréal. « Les enjeux humains, déterminants dans le succès du transfert d'entreprise », présentée par Maripier Tremblay et Gabriel J. Power , professeurs titulaires à l'Université Laval.

», présentée par et , professeurs titulaires à l'Université Laval. « Le robot financier : allié de l'intelligence humaine », présentée par Patrick Mignault et Arthur Oulaï, professeurs titulaires à l'Université de Sherbrooke .

», présentée par et Arthur Oulaï, professeurs titulaires à l'Université de . « La boussole conjugale : favoriser l'équité financière au sein des ménages », présentée par Hélène Belleau, professeure titulaire à l'INRS et titulaire de la Chaire argent, inégalités et société.

Par la suite, en après-midi, l'ensemble des participants ont pu entendre les présentations de personnalités qui, à travers leur parcours, ont démontré l'importance de maîtriser les compétences multidisciplinaires, un incontournable aujourd'hui pour les quelque 34 000 conseillers encadrés par la Chambre. Ces compétences incluent : la synthèse dans la complexité, la communication d'impact, l'importance d'une relation de confiance et le sens client. Ces conférenciers au parcours hors-norme ont fait part de leur perspective au bénéfice des participants :

Farah Alibay , ingénieure en aérospatiale, a abordé la synthèse dans la complexité;

, ingénieure en aérospatiale, a abordé la synthèse dans la complexité; Olivier Bernard , alias « Le Pharmachien », a pu traiter de la communication d'impact;

, alias « Le Pharmachien », a pu traiter de la communication d'impact; Sophie Brochu , gestionnaire, conférencière et administratrice de sociétés, a entretenu les membres de l'importance de la relation de confiance; et

, gestionnaire, conférencière et administratrice de sociétés, a entretenu les membres de l'importance de la relation de confiance; et Daniel Lamarre , vice-président exécutif du conseil d'administration pour le Groupe Cirque du Soleil, a pu aborder l'importance du sens client.

« Pour le 25e anniversaire de la Chambre, nous souhaitions créer une occasion de développement professionnel vraiment unique. Nous sommes heureux d'avoir pu rassembler des universitaires et des conférenciers de renom qui en ont fait un événement de haut calibre, qui appuie concrètement les conseillers dans leur pratique, les inspire et leur propose des outils pour respecter leurs importantes obligations », a affirmé Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF. « Notre stratégie de développement professionnel vise à démocratiser l'accès à des formations de qualité pour l'ensemble des membres et soutenir le développement des pratiques professionnelles », a précisé Me Farley.

Les présentations de l'après-midi du ProLab 2024 seront rendues disponibles prochainement sur la plateforme d'apprentissage en ligne de la Chambre; elles seront disponibles en exclusivité pour les membres, jusqu'au 30 novembre 2025.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Pour plus d'information, veuillez contacter : Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347