MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Les Avocats du Mexique et l'une des athlètes canadiennes les plus en vue dans le monde du tennis, Leylah Fernandez, sont fiers d'annoncer leur partenariat alors que la joueuse devient la nouvelle ambassadrice de la marque pour inspirer une nouvelle génération d'avolovers adepte de sport et de mieux-être.

Avocats du Mexique et Leylah Fernandez sont fiers d'annoncer leur partenariat Tweet this POST IG LEYLAH (Groupe CNW/Les Avocats du Mexique)

Consacrée joueuse de l'année en 2021 par l'organisation Tennis Canada, à seulement 20 ans, Leylah a annoncé la nouvelle collaboration pendant l'US Open dans un post Instagram plein d'entrain, indiquant : "Si vous êtes amateurs d'avocats autant que moi, restez à l'affût de mes recettes et astuces préférées." Un bref aperçu de ce rafraichissant partenariat, mettant en lumière l'essence de la marque.

UN SERVICE GAGNANT DANS LE MONDE DU TENNIS POUR LA MARQUE

Les Avocats du Mexique avaient déjà une forte présence dans la sphère du tennis cette année en tant que partenaires officiels de l'Omnium Banque Nationale, présenté par Rogers. Ce tournoi international s'est déroulé en août dernier au stade IGA de Montréal et au stade Sobeys de Toronto. En tant que partenaires officiels de l'événement, les Avocats du Mexique ont permis aux fans de se désaltérer avec de délicieux smoothies à l'avocat. Le logo de la marque était également bien mis en valeur sur le court central et dans différents endroits des deux stades. Les amateurs de tennis étaient aussi invités à démontrer leurs prouesses dans un jeu d'adresse au kiosque des Avocats du Mexique pour courir la chance de gagner des prix amusants.

UN MATCH RÉUSSI

Les avocats sont l'option parfaite à intégrer dans une routine sportive, avec de nombreux avantages pour la santé, dont une grande variété de vitamines et de minéraux. Ils sont réputés pour être une source de « bons gras », les gras mono-insaturés, qui aident à maintenir un taux de cholestérol équilibré. Ces superfruits verts contribuent également à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et sont essentiels à la récupération musculaire, pour ne citer que quelques vertus. L'association entre la marque et l'athlète de haut niveau était donc inscrite dans les étoiles; les deux partageant la même vision d'une vie saine et équilibrée, pour le corps et l'esprit.

"Avec ce partenariat, l'objectif est de toucher un nouveau public et une nouvelle démographie. Au-delà de renforcer nos relations avec nos avolovers, nos fidèles consommateurs d'avocats, nous faisons désormais plus de place à une communauté de sportifs à la recherche du mieux-être et d'alternatives saines à intégrer dans leur train de vie actif. Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles de Leylah pour cette mission."

Commente Miguel Barcenas, Responsable du marketing pour les marchés internationaux des Avocats du Mexique.

LES AVOCATS FONT UN SMASH HIT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

De plus, l'avocat est LE fruit tendance chez la Gen Z puisque celui-ci est en vedette dans plus de 13 millions de contenus générés sur Instagram et obtient plus de 6 milliards de vues sur TikTok, les plateformes les plus utilisées de cette nouvelle génération. La marque souhaitait s'associer à une athlète exceptionnelle, au profil en vogue et actif sur les médias sociaux, pour inspirer un public jeune et actif à la recherche d'options santé. Collaborer avec Leylah s'imposait : elle incarne parfaitement l'essence des Avocats du Mexique et est une avolover depuis de nombreuses années.

"Ma collation préférée avant un entraînement est un smoothie à l'avocat que je peux préparer en un tour de main et emporter avec moi sur la route vers le gym ! Lorsque les Avocats du Mexique m'ont contacté pour devenir leur ambassadrice de marque, j'ai été ravie de pouvoir inspirer ma communauté à une alimentation équilibrée, pour le corps et l'esprit, avec mes recettes favorites à base d'avocat" partage Leylah.

Le partenariat se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juin 2023 : à vous athlètes de tous les niveaux, le moment est venu d'intégrer les avocats à votre régime alimentaire ! Découvrez les bienfaits des Avocats du Mexique et laissez-vous inspirer par nos savoureuses recettes d'avocats ici.

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

Pour plus d'informations sur les Avocats du Mexique, visitez https://avocadosfrommexico.ca/fr/ ou suivez les Avocats du Mexique Canada sur Facebook et Instagram.

https://avocadosfrommexico.ca/fr/avo-101/

https://www.facebook.com/avocadosfrommexicoCA

https://www.instagram.com/avocadosfrommexico.ca/

SOURCE Les Avocats du Mexique

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue ou d'information supplémentaire: Chloé Touchette, [email protected], 514-238-1531