La Jeune Chambre de commerce de Montréal lance un programme en santé mentale pour la relève en affaires

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) est fière d'annoncer le lancement d'un programme en santé mentale pour la relève d'affaires. Développé en partenariat avec Bell, l'Association canadienne en santé mentale, l'Institut Argyle et Relief (anciennement Revivre), ce programme a pour objectif de déstigmatiser la santé mentale en milieu professionnel, et d'offrir un accompagnement et un soutien continus aux membres de la JCCM qui vivent des difficultés.

Un programme pour subvenir aux besoins

Alors que la COVID-19 a complètement transformé notre quotidien, les conséquences sociales engendrées par les mesures sanitaires ne doivent pas être sous-estimées. En effet, 60 % des jeunes de 15 à 34 ans ont remarqué une détérioration de leur santé mentale depuis le début de la pandémie et 37 % des 18-24 ans présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression. Ces proportions rapportées par Statistique Canada et par l'Université de Sherbrooke sont inquiétantes et démontrent que les besoins d'aide et de soutien en santé mentale sont bien présents.

Avec le soutien de Bell, grand partenaire de l'organisation depuis plusieurs années, la JCCM a développé une offre de services visant à démystifier, sensibiliser et déstigmatiser les enjeux de santé mentale. Le projet pilote de ce nouveau programme se déploie principalement autour de trois axes :

Ensemble, cultivons la santé psychologique au travail, des ateliers de sensibilisation offerts en collaboration avec l'Association canadienne en santé mentale ;

des ateliers de sensibilisation offerts en collaboration avec l'Association canadienne en santé mentale ; La cohorte Aller mieux à ma façon , des ateliers de soutien à l'autogestion en collaboration avec l'organisme Relief (anciennement Revivre) ;

, des ateliers de soutien à l'autogestion en collaboration avec l'organisme Relief (anciennement Revivre) ; Une banque d'heures en consultation individuelle avec des professionnels en santé mentale en collaboration avec l'Institut Argyle.

« La santé mentale fait partie des grands enjeux qui préoccupent nos membres. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les jeunes professionnels, les entrepreneurs et étudiants qui composent notre réseau, autant sur le plan personnel que professionnel. Développer et soutenir la relève d'affaires est une priorité pour la JCCM et cela passe par le maintien d'une bonne santé mentale. », a affirmé Déborah Cherenfant, Présidente de la JCCM.

Ces services seront offerts dès aujourd'hui, exclusivement aux 1600 membres de la JCCM. Le nombre de places pour les deuxième et troisième axes sont limitées.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Groupe financier, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

