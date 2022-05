La JCCM lance sa première campagne de sociofinancement à l'occasion de son 90e anniversaire

MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 90e anniversaire, la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) lance la première campagne de sociofinancement de son histoire afin de permettre une meilleure inclusion des jeunes issu.e.s de communautés sous-représentées au le milieu des affaires. La JCCM, convaincue de la force du réseau, se fixe l'objectif d'amasser 45 000 $ (une somme qui serait doublée par le Fonds Mille et un advenant l'atteinte de l'objectif) afin d'offrir à 100 jeunes âgé.e.s de 18 à 40 ans, qui connaissent certaines barrières dans l'écosystème montréalais, un parcours inédit et sur mesure en plus d'un accès annuel au vaste réseau de la JCCM.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 juillet 2022, la communauté d'affaires de Montréal est invitée à soutenir cette campagne, soit par des contributions individuelles grâce aux nombreuses offres des partenaires participants, ou par une contribution corporative, comme par exemple des commandites.

Afin de faire de ce projet un succès et identifier les personnes qui bénéficieront de ce parcours, la JCCM s'appuie sur la précieuse collaboration de partenaires réseaux, soit le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-ville, Entreprendre Ici, la Fondation Émergence et le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH).

Une relève d'affaires inclusive et engagée

Pour sa première campagne de sociofinancement, la JCCM souhaite rendre accessible au plus grand nombre son vaste réseau à travers un parcours sur mesure offert à 100 jeunes issu.e.s de communautés sous-représentées.

Ce parcours comprendra gratuitement:

Une formation sur mesure sur l'art du réseautage;

Un accès à l'un des 3 programmes de formation de la JCCM - Réseau des Jeunes Entrepreneur.e.s (RJE), Réseau Jeunes Administrateur.trice.s (RJA), Réseau des Jeunes Leaders (RJL);

Un accès au programme de mentorat de la JCCM;

Un accès au vaste réseau JCCM ainsi qu'à tous ses services;

Un accompagnement dédié par l'équipe JCCM.

Les origines du projet

Alors que la JCCM célèbre ses 90 ans, il est plus important que jamais pour l'organisation de briser les silos et de bâtir des ponts. La nomination de Habi Gerba à la présidence a fait connaître une importante accélération de ce projet d'accessibilité et d'inclusion.

« Je crois profondément à l'importance et au pouvoir du réseau. Avec cette campagne, on souhaite rendre les services de la JCCM plus accessibles aux groupes encore sous représentés car tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'un écosystème d'allié.e.s. Un milieu des affaires fort est un milieu des affaires qui représente l'ensemble des communautés.», déclare Habi Gerba, présidente et porte-parole de la JCCM.

Partenaires Réseaux: Carrefour Jeunesse Emploi Montréal centre-ville, Entreprendre ici, Fondation Émergence, Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH).

Partenaires de soutien: BMO Groupe financier, Bell, Boréalie, Hotel Uniq, C2 Montréal, Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal, Fourmi Bionique, la TOHU, La Transformerie, Locapaq, Nathon Kong, OASIS Immersion, le Palais des congrès de Montréal, Ubisoft Montréal.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) est un regroupement de cadres, professionnel.le.s, étudiants, entrepreneur.e.s et travailleurs.ses autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus, visitez le site https://laruchequebec.com/fr/projet/90-ans-dimpact-local-pour-la-releve .

SOURCE Jeune Chambre de commerce de Montréal

