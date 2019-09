La JCCM annonce un nouveau Président pour son Conseil des parrains et marraines

La JCCM est fière de pouvoir s'appuyer sur un Conseil des parrains et marraines, composé de personnalités de renom de la communauté montréalaise, qui accompagne l'organisation dans son développement et sa direction stratégique. Les membres du Conseil cumulent plusieurs années d'expérience dans de nombreux domaines du milieu des affaires et permettent un échange d'expertise entre les différentes générations de la JCCM.

« La JCCM est entourée de personnalités authentiques et sincèrement engagées envers le développement et la place de la relève. Nous remercions M. Gagnon d'avoir accepté la présidence de ce Conseil très important pour la gouvernance de notre organisation. Nous sommes également extrêmement privilégiés d'avoir pu compter sur le dévouement, la générosité et l'ouverture de M. Michel Pauzé. À travers les 20 dernières années, il a accompagné la JCCM à travers de nombreuses transformations. Il cède d'ailleurs sa place après avoir supporté une révision complète de la gouvernance de l'organisation qui a aujourd'hui le vent dans les voiles. Il a mentoré de nombreux membres et été le gardien de notre mémoire organisationnelle. », souligne Selena Lu, présidente de la JCCM.



Nouvellement Président, impliqué depuis plusieurs années à la JCCM

Membre du Conseil depuis plus de dix ans, M. Claude Gagnon a prouvé à maintes reprises son engagement envers sa communauté, la JCCM et la relève d'affaires. S'étant joint à BMO Groupe financier en 1975, M. Gagnon a occupé plusieurs rôles stratégiques avant de devenir Président, en 2018. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'UQAM et d'un brevet de l'Institut des banquiers canadiens, ce dernier est également actif auprès de plusieurs conseils d'administration; il préside notamment celui de Fusion Jeunesse et siège sur plusieurs autres. Nous le retrouvons d'ailleurs chez Montréal International, la CCMM, la FCCQ et la Fondation de l'hôpital Sacré-Cœur. Il porte à nos côtés des valeurs d'inclusion, d'implication et de responsabilité sociale.

« Cette passation de flambeau par nul autre que M. Pauzé est tout un honneur pour moi. Sa contribution à la JCMM est remarquable et son implication inlassable auprès de notre relève reflète un caractère hors du commun. Ce nouveau défi m'emballe et je compte le relever avec passion, humilité et dévouement. », conclut Claude Gagnon, Président BMO Groupe financier.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) est un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

