La HDFC Bank et le Groupe Banque TD concluent une entente visant à simplifier l'expérience bancaire des étudiants indiens au Canada

L'entente vient bonifier la relation qui existe entre les deux banques.

TORONTO, le 20 mars 2024 /CNW/ - La HDFC Bank et le Groupe Banque TD (la TD) ont annoncé aujourd'hui qu'ils élargissaient leur relation afin de soutenir les étudiants indiens qui envisagent d'étudier au Canada.

Dans le cadre de cette entente, la TD et la HDFC Bank annoncent la mise en place d'un nouveau programme de recommandation. La HDFC Bank recommandera ainsi les étudiants prévoyant étudier au Canada au programme de CPG pour étudiants étrangers de la TD. Ce programme permet aux étudiants de remplir facilement les critères du processus de demande de permis d'études au titre du programme Volet direct pour les études du gouvernement du Canada. Ce partenariat de recommandation fait fond sur la relation existante entre les deux banques. En effet, la TD est le principal correspondant bancaire partenaire de la HDFC Bank pour la compensation en dollars canadiens depuis 2015.

Pour obtenir un permis d'études accéléré, les étudiants doivent notamment fournir au gouvernement du Canada une preuve de soutien financier. Ce critère est rempli à la souscription d'un certificat de placement garanti (CPG) auprès d'une institution financière canadienne participante. Le programme de CPG pour étudiants étrangers de la TD vise à permettre aux étudiants d'ouvrir des comptes en ligne et à les aider à satisfaire aux critères relatifs au processus de demande de permis d'études et aux frais de subsistance.

La HDFC Bank est la banque chef de file du secteur privé en Inde. Au 31 décembre 2023, son réseau de distribution comptait 8 091 succursales et 20 688 guichets automatiques bancaires répartis dans 3 782 villes. Quant à la TD, c'est la deuxième banque en importance au Canada, la sixième en Amérique du Nord en fonction de son actif, et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients dans le monde. La TD compte plus de 1 000 succursales au Canada, et ses conseillers parlent plus de 80 langues, dont l'hindi, le pendjabi, le tamoul, le gujarati et l'urdu.

« Nous continuons d'accompagner les étudiants indiens dans leur processus d'études à l'étranger, déclare Sampath Kumar, chef de groupe, Services bancaires de détail. Le Canada est un chef de file du secteur de l'éducation, et notre relation avec la TD vise à simplifier le processus pour les étudiants et les Indiens non résidents qui souhaitent y étudier. »

Smita Bhagat, chef de groupe, Services bancaires de détail, ajoute : « Ce partenariat a été établi dans le but d'aider les étudiants indiens qui souhaitent étudier au Canada à répondre aux critères du permis d'études. En outre, le programme offre un large éventail d'avantages financiers pour améliorer leur expérience pendant leurs études. »

En 2023, on comptait plus de 425 000 étudiants étrangers indiens avec un permis d'études en vigueur au Canada, ce qui en fait la principale destination des étudiants étrangers.

« Nous avons le plaisir d'annoncer que nous élargissons notre relation avec la HDFC Bank, ce qui améliorera les avantages offerts aux étudiants au début de leur parcours au pays, déclare Sona Mehta, vice-présidente à la direction, Services bancaires personnels au Canada, Groupe Banque TD. Grâce à cette relation élargie, la HDFC Bank et la TD peuvent proposer aux étudiants des offres financières qui faciliteront leur transition à l'environnement bancaire canadien. Nous avons hâte d'accueillir et de servir ces étudiants tout au long de leur parcours. Nous avons conscience que les étudiants étrangers ont beaucoup à gérer, et grâce à ce partenariat, nous simplifierons le processus et leur offrirons la facilité, la valeur et les conseils de confiance qui font la réputation de la TD. »

Le programme de CPG pour étudiants étrangers de la TD offrira aux étudiants ce qui suit :

CPG TD pour étudiants étrangers : Ce CPG vise à répondre aux critères du programme Volet direct pour les études au moyen d'un simple processus de demande en ligne. Les étudiants n'ont aucuns frais de demande à payer. Les étudiants commenceront également à accumuler des intérêts sur leur CPG avant même leur arrivée au Canada .

Compte-chèques pour étudiants TD : Ce compte-chèques a été conçu pour les étudiants. Il ne comporte aucuns frais mensuels (jusqu'à 23 ans ou avec une preuve d'inscription à un programme d'études postsecondaires à temps plein). Il offre un nombre illimité d'opérations et des avantages supplémentaires.

Crédit exclusif à usage unique : Les clients de la HDFC Bank recevront une remise sur les frais pour couvrir leur premier virement à leur compte TD.

Une fois arrivés au Canada, les étudiants bénéficieront de la facilité, de la valeur et des conseils de confiance qui font la réputation de la TD. Ce programme comporte les avantages suivants :

Services bancaires accessibles : La TD offre des heures d'ouverture plus longues que toute autre banque canadienne, elle compte plus de 1 000 succursales d'un bout à l'autre du pays et ses conseillers parlent plus de 80 langues. Les services bancaires sont également offerts en ligne, ainsi qu'au bout des doigts au moyen de l'appli TD.

La TD offre des heures d'ouverture plus longues que toute autre banque canadienne, elle compte plus de 1 000 succursales d'un bout à l'autre du pays et ses conseillers parlent plus de 80 langues. Les services bancaires sont également offerts en ligne, ainsi qu'au bout des doigts au moyen de l'appli TD. Conseils prêts à l'emploi : Que les étudiants cherchent à obtenir des conseils spécialisés pour la gestion des dépenses courantes ou la planification financière à long terme, les collègues de la TD sont là pour les aider, en succursale ou par téléphone.

Que les étudiants cherchent à obtenir des conseils spécialisés pour la gestion des dépenses courantes ou la planification financière à long terme, les collègues de la TD sont là pour les aider, en succursale ou par téléphone. Forfait bancaire TD pour étudiants étrangers : Les étudiants peuvent obtenir une valeur pouvant aller jusqu'à 635 $ CA en ouvrant un compte-chèques pour étudiants TD.

