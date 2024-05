La hausse du taux général du salaire minimum dépasse une fois de plus le taux d'inflation

QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, souligne l'entrée en vigueur de la hausse de 0,50 $ du taux général du salaire minimum, qui atteint 15,75 $ l'heure aujourd'hui. Cette augmentation de 3,28 % est plus élevée que l'inflation anticipée pour l'année financière 2024-2025, qui est de 2,5 %.

L'augmentation de 3,28 % s'applique également au salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire, qui passe à 12,60 $ l'heure, ainsi qu'aux salariés affectés exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises. Le salaire minimum payable passe donc à 4,68 $ le kilogramme pour les cueilleurs de framboises et à 1,25 $ le kilogramme pour les cueilleurs de fraises.

Rappelons que, depuis les dernières années, la politique gouvernementale sur le salaire minimum vise l'atteinte d'un ratio de 50 % entre ce salaire et le salaire horaire moyen. Après avoir atteint ce seuil en 2023, le ratio devrait atteindre 50,8 % avec cette nouvelle augmentation.

Citation

« Avec cette hausse du salaire minimum, c'est plus de 200 000 salariés, dont une majorité de femmes, qui pourront voir leurs revenus augmenter. En établissant ainsi les taux du salaire minimum pour 2024-2025, le gouvernement vise encore une fois à soutenir les personnes et les familles qui en ont le plus besoin. Notre approche consiste toujours à trouver un bon équilibre entre les besoins des salariés et ceux des entreprises, et ce, pour apporter les meilleurs bénéfices possible à l'ensemble du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

La hausse de cette année bénéficiera à quelque 200 700 salariés, dont 111 200 femmes. Ces salariés bénéficieront d'une hausse de leur revenu disponible pouvant aller jusqu'à 691,00 $ par année.

Depuis 2019, le gouvernement a fait passer le salaire minimum de 12,00 $ à 15,75 $, ce qui correspond à une hausse de 3,75 $ (ou de 31,25 %).

Hausses du salaire minimum depuis mai 2019

DATE HAUSSE POURCENTAGE

D'AUGMENTATION Mai 2019 +0,50 $ 4,17 % Mai 2020 +0,60 $ 4,80 % Mai 2021 +0,40 $ 3,05 % Mai 2022 +0,75 $ 5,56 % Mai 2023 +1,00 $ 7,02 % Mai 2024 +0,50 $ 3,28 %

Le Québec est au premier rang parmi les différentes provinces canadiennes au regard du taux de couverture de la Mesure du panier de consommation et du salaire minimum ajusté au coût de la vie.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Renseignements: Source, Marie Barrette, Directrice des communications, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi‑Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 418 930-1947; Renseignements, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, Tél. : 418 643-9796