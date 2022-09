MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW/ - La Banque du Canada a annoncé hier une nouvelle augmentation du taux directeur, la cinquième depuis le début de l'année. C'est un autre coup dur pour les PME qui subissent déjà l'inflation de plein fouet, signale la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). En fait, 70 % des PME pensent que cette hausse aura un impact négatif sur leurs activités, selon un nouveau rapport de la FCEI sur l'inflation.

La Banque du Canada a relevé le taux directeur de référence de 75 points de base afin de maîtriser l'inflation, le portant ainsi à 3,25 %.

« Maintenir l'inflation à des niveaux raisonnables est évidemment un objectif important, mais cette augmentation du taux directeur tombe vraiment mal. En effet, 62 % des PME croulent toujours sous leurs dettes pandémiques, qui s'élèvent à 158 000 $ en moyenne. Il est de plus en plus coûteux d'être en affaires au Canada. La hausse des coûts d'exploitation, l'augmentation des taux d'intérêt et les pénuries de main-d'œuvre mettent les PME dans une situation difficile », affirme Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Près d'un tiers des PME (32 %) prévoient augmenter leurs prix de 6 % ou plus au cours des 12 prochains mois, d'après le Baromètre des affairesMD d'août de la FCEI. Toutefois, cette proportion semble avoir atteint un sommet ces derniers mois (elle était de 39 % en juin).

Environ 8 propriétaires de PME sur 10 (79 %) ont augmenté leurs prix plus que d'habitude au cours des 12 derniers mois afin de compenser la hausse de leurs coûts d'exploitation, selon un sondage de juin de la FCEI. Par ailleurs, 81 % des chefs de PME estiment que le gouvernement fédéral ne comprend pas les pressions qu'ils subissent en termes de coûts.

« Les gouvernements doivent mettre en place rapidement des mesures pour alléger les coûts d'exploitation des PME. Par exemple, le gouvernement fédéral devrait geler les hausses de taxes actuellement prévues et accélérer les réductions des frais de traitement des transactions par carte de crédit, tel que promis », ajoute Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

La FCEI exhorte les gouvernements à adopter les mesures suivantes :

Geler les hausses prévues des taxes fédérales (notamment les taxes sur le carbone/l'alcool et les cotisations au RPC/RRQ ou à l'assurance-emploi).

Réduire le fardeau des taxes provinciales sur la masse salariale.

Augmenter à au moins 50 % la portion subvention des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Reporter le délai de remboursement des prêts du CUEC qui peuvent être partiellement convertis en subvention jusqu'en décembre 2024.

Augmenter la déduction pour les petites entreprises à 600 000 $ (actuellement 500 000 $).

Mettre en place immédiatement la réduction promise des frais de transaction par carte de crédit pour les petits commerçants.

« Alors que les PME doivent composer avec de fortes augmentations de pratiquement chaque élément de leur budget, les gouvernements doivent s'assurer de ne pas imposer de coûts additionnels qui auront un impact négatif sur leurs activités », conclut M. Guénette.

Le rapport intégral peut être consulté ici.

Méthodologie :

Sondage FCEI Votre voix − Juin 2022 : Les résultats finaux s'appuient sur les réponses reçues entre le 9 et le 30 juin 2022 et sont basés sur un échantillon de 2 533 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille ayant le même nombre de répondants, la marge d'erreur serait de +/- 1,9 %, 19 fois sur 20.

Baromètre des affairesMD : Les résultats d'août 2022 s'appuient sur 682 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 2 et le 18 août. Les résultats sont exacts à +/- 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

