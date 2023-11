La haine n'a pas sa place à l'école - La Fédération des établissements d'enseignement privés dénonce les attaques contre des écoles

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés dénonce les actes de violence à l'égard des écoles Azrieli Talmud Torah et Yeshiva Gedola. Ces évènements ne sont pas malheureusement pas des cas isolés. Au cours des dernières années, d'autres écoles ont été victimes de gestes haineux qui ont perturbé la vie scolaire.

« Il est inacceptable que des écoles soient prises pour cible pour exprimer des sentiments haineux, a déclaré David Bowles, président de la Fédération. L'école doit être un milieu accueillant et sécuritaire et ne doit pas être instrumentalisée dans le cadre de guerres ou de conflits. Les élèves et le personnel scolaire doivent évoluer dans un environnement sécuritaire où la haine n'a pas sa place. »

Selon M. Bowles, les différents conflits internationaux ont un impact dans les écoles québécoises. Entre autres, les élèves originaires du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est où se déroulent des affrontements violents vivent des moments difficiles. « Toute la population du Québec doit s'unir pour dénoncer les actes de violence et les gestes haineux qui visent les écoles et veiller au sentiment de sécurité et au bien-être de tous les élèves et des adultes qui les accompagnent ! »

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme sans but lucratif qui regroupe 142 écoles secondaires, 121 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par plus de 130 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites feep.qc.ca et ecolespriveesquebec.ca.

