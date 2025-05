La Fédération des établissements d'enseignement privés dévoile les lauréats de la 8e édition des Prix de l'Innovation en éducation

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est fière de dévoiler les gagnants de la 8e édition des Prix de l'Innovation en éducation, un concours annuel qui célèbre l'audace, la créativité et l'excellence des écoles privées.

Dans un monde scolaire en constante évolution, les projets soumis témoignent d'une volonté claire d'adapter les approches pédagogiques, d'enrichir l'expérience éducative et de répondre aux besoins variés des élèves et du personnel scolaire. Les Prix de l'Innovation, instaurés en 2017, visent à mettre en valeur des initiatives qui stimulent la motivation, soutiennent la réussite scolaire et favorisent le développement du plein potentiel de chaque élève.

Tous les projets en lice, ainsi que ceux des éditions précédentes, sont accessibles sur le site Web innovereneducation.com. Ce portail vise à favoriser le partage de pratiques innovantes et à inspirer l'ensemble des écoles du Québec, contribuant ainsi à l'évolution du système éducatif.

Les gagnants sont :

Initiative enseignante au Préscolaire et primaire

École Bilingue Notre-Dame de Sion : Décloisonner pour propulser la réussite!

Initiative enseignante au secondaire

Collège Citoyen : Vivre la Révolution française!

Transformation du modèle traditionnel de l'école au préscolaire et primaire

École Trilingue Vision Rive-Sud : Les neurosciences au service de l'apprentissage

Transformation du modèle traditionnel de l'école au secondaire

Séminaire de Sherbrooke : Projet de la Terminale - Faciliter la transition vers le collégial

Réussite des élèves ayant des défis particuliers

Centre Académique Fournier : La diversité des plateaux des PFAE

Santé mentale et physique des élèves

Académie Saint-Louis (pavillon secondaire) : Plan d'action - Accompagnement de l'élève-athlète

Engagement communautaire Préscolaire-Primaire

Collège Bourget : Projet Histoire de Saumon

Engagement communautaire Secondaire

Collège Durocher Saint-Lambert : Projet épicerie

Coup de cœur du jury

Collège Trinité : Cuisine ton avenir

Collège Laval : Une révolution dans l'apprentissage du sauvetage au Québec

Mention spéciale du jury

Collège Notre-Dame : Féminisme, Actions Militantes

Le Jury

Le jury était formé de 10 membres qui provenant d'horizons et de régions différentes.

Alain Gosselin

Ph. D., CRHA Distinction Fellow, professeur honoraire et intervenant à l'École des dirigeants de HEC Montréal, membre du conseil d'administration de la FEEP, président du jury 2025

Renée-Claude Boivin

Conseillère senior en communications et planification stratégique, membre du conseil d'administration de la FEEP

Nadeige Bélizaire

Représentante du Regroupement des associations de parents des écoles privées (RAPEP)

Delphine Brodeur

Présidente et directrice générale Fondation CHU Ste-Justine

Anny Gagné

Directrice générale, Association EdTech

Hélène Godin

Ambassadrice, Factry, École des sciences de la créativité | membre de LCI Éducation

Daniel Matte

Fondateur et associé Tact Conseil

Audrey Miller

Directrice générale, École branchée

Laurent Morisset

Président OBNL360

Vivianne Vallerand

Coordonnatrice de l'Axe Éducation et capacitation de l'OBVIA

Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP)

La FEEP est un OSBL qui offre une gamme de services aux écoles privées québécoises pour les soutenir dans leur mission et favoriser l'innovation en éducation.

