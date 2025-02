Horizon IA : une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privés pour apprivoiser l'IA à l'école

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Plus de 220 personnes sont réunies les 5 et 6 février à Trois-Rivières dans le cadre de l'évènement Horizon IA pour réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle en milieu scolaire et aider les gestionnaires des écoles privées québécoises à naviguer entre les opportunités et les défis de cette révolution technologique. Horizon IA accueille des gestionnaires de 90 écoles privées de différentes régions du Québec.

« L'intelligence artificielle transforme l'école, tant sur le plan humain que sur le plan numérique, explique David Bowles, président de la Fédération. Horizon IA est une occasion de faire une exploration à 360 degrés du potentiel, des limites et des enjeux de l'IA. Il s'agit d'une occasion unique de rencontrer des personnes expertes, d'échanger des idées et de préparer l'avenir avec audace, créativité et excellence. »

L'évènement propose un panel d'experts et trois conférences éclairantes et inspirantes avec Anne Nguyen, Dave Anctil et Nadia Seraiocco, ainsi que quatre ateliers au choix avec des spécialistes pour approfondir des thèmes reliés à la réalité des gestionnaires en milieu scolaire. L'évènement est organisé avec l'aide d'experts du CADRE21, un organisme qui soutient le développement professionnel du personnel en éducation et qui offre l'autoformation Leadership IA dans laquelle des stratégies d'intégration de l'IA en milieu scolaire sont présentées.

Horizon IA vise trois objectifs :

Situer et contextualiser l'IA en éducation;

Comprendre que les transformations liées à l'IA sont d'abord humaines;

Saisir l'importance de développer une stratégie de transformation numérique évolutive et adaptée à chaque milieu.

Rappelons que les écoles privées québécoises sont des OSBL solidement ancrés dans leur communauté qui vivent des réalités fort différentes les unes des autres, que ce soit en raison de leur taille, des services offerts, des élèves qu'elles accueillent et des moyens dont elles disposent.

Horizon IA permet à leurs gestionnaires d'apprivoiser l'IA et son apport potentiel en fonction de leurs besoins et de leur réalité. Par ailleurs, différents aspects de l'IA sont abordés dans le cadre de formations au personnel enseignant et aux différents corps d'emploi présents dans les écoles privées.

Les événements « Horizon » de la FEEP

La série Horizon est une initiative stratégique de la FEEP qui vise à soutenir les gestionnaires du milieu scolaire dans un monde de l'éducation complexe et qui évolue rapidement. Les sujets abordés sont porteurs, sensibles et façonnent l'avenir de l'enseignement. Les événements offrent ainsi une plateforme d'échange et d'apprentissage pour outiller les décideurs dans la transformation du modèle de l'école. Chaque édition de la série Horizon explore une thématique clé, liée aux les transformations profondes qui touchent le milieu scolaire.

La Fédération des établissements d'enseignement privés

Comme pratiquement tous ses membres, la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui compte une trentaine d'employés au service de 119 écoles préscolaires-primaires et 146 écoles secondaires ; en formation des jeunes, des adultes et professionnelle, réparties dans 14 régions administratives du Québec. Elle compte parmi ses membres 15 résidences scolaires et 12 écoles spécialisées qui fonctionnent en partenariat avec les centres de services scolaires et les commissions scolaires anglophones et qui accueillent plus de 4 100 élèves. Les membres de la FEEP accueillent 137 000 élèves, soit plus de 97 % des élèves qui fréquentent une école privée au Québec.

