STEVESTON , BC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La Gulf of Georgia Cannery Society et Parcs Canada collaborent afin de préserver le lieu historique national Gulf of Georgia Cannery situé à Steveston et de faire connaître aux visiteurs l'histoire de l'industrie de la pêche sur la côte Ouest du Canada. Aujourd'hui, Parm Bains, député de Steveston-Richmond-Est, et Elizabeth Batista, directrice exécutive de la Gulf of Georgia Cannery Society, ont annoncer la conclusion d'une nouvelle entente modernisée qui aidera à tracer la voie à suivre pour le lieu historique national Gulf of Georgia Cannery. M. Bain en a fait l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Logos de l'Agence Parcs Canada et le Lieu historique national Gulf of Georgia Cannery. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ)) Vue du lieu historique national Gulf of Georgia Cannery du Fisherman’s Park. Source: ©Parcs Canada. Tous droits réservés. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Parcs Canada et la Gulf of Georgia Cannery Society sont fiers de partager leur engagement renouvelé à collaborer dans le cadre d'une entente qui rationalise la gestion et offre davantage d'outils, notamment une souplesse en matière de collecte de fonds, pour que la Société puisse mener à bien son important travail. L'exploitation du lieu par la Gulf of Georgia Cannery Society, au nom de Parcs Canada, souligne le succès d'une intendance communautaire du patrimoine culturel. Le gouvernement du Canada est heureux de renouveler son engagement envers le site en fournissant à la Société un financement continu de 640 000 $ pour soutenir et compléter l'exploitation du site au cours du prochain exercice financier, ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes.

De plus, les Canadiens et les Canadiennes sont invités à se prononcer sur l'avenir du lieu historique national Gulf of Georgia Cannery et à donner leur avis sur l'ébauche du plan directeur. Les plans directeurs de Parcs Canada sont des documents tournés vers l'avenir et axés sur les résultats qui établissent une vision du potentiel d'un lieu et énoncent des stratégies visant à le réaliser. Le plan directeur définitif du lieu historique national Gulf of Georgia Cannery orientera les activités du lieu historique pour les dix prochaines années afin de protéger les ressources culturelles, d'élaborer les programmes liés à l'expérience du visiteur et les possibilités d'apprentissage et de collaborer avec les communautés autochtones et les autres organismes.

Il est possible de formuler des commentaires en personne et en ligne sur l'ébauche du plan directeur jusqu'au 19 avril 2024. Pour savoir comment y participer, consultez le site Web https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/bc/georgia/plan/plan1/gestion-management ou appelez le 604-513-4777.

Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux culturels et naturels du monde, et son mandat consiste à protéger et à mettre en valeur ces lieux dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Étant l'une des rares conserveries restaurées de la Colombie-Britannique, le lieu historique constitue un élément important de ce réseau.

Citations

« La collaboration entre la Gulf of Georgia Cannery Society et Parcs Canada est un autre exemple de la façon dont les citoyens de Richmond peuvent collaborer avec les organismes gouvernementaux pour assurer la protection et la mise en valeur d'un patrimoine culturel irremplaçable au Canada. L'histoire de l'industrie de la pêche de la côte Ouest est une partie importante de ce patrimoine, et le gouvernement du Canada se réjouit de cet engagement renouvelé à offrir plus d'outils et de souplesse à la Cannery Society pour son important travail ici même au cœur du village de Steveston, la pierre angulaire de notre magnifique ville. »

Parm Bains

Député de Steveston--Richmond-Est

« La Gulf of Georgia Cannery Society est fière de sa collaboration de longue date avec Parcs Canada. Nos efforts conjugués nous ont permis de jeter des bases solides pour réaliser des activités d'interprétation du patrimoine et mobiliser la communauté. Nous comptons bien poursuivre cette collaboration et préserver le lieu historique national Gulf of Georgia Cannery qui est une ressource incontournable pour la population canadienne et la communauté du monde entier. »

Elizabeth Batista, directrice exécutive

Gulf of Georgia Cannery Society

Les faits en bref

Le lieu historique national Gulf of Georgia Cannery fait partie du vaste réseau de lieux patrimoniaux naturels et culturels administrés par Parcs Canada qui inclut 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Le lieu historique se trouve sur les terres ancestrales traditionnelles des Musqueam, dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, et la conserverie est située sur la rive du bras sud du fleuve Fraser, le long du détroit de Georgia .

. Bâtie en 1894, la conserverie a été désignée lieu historique national en 1976 afin de rendre hommage à l'industrie de la pêche sur la côte ouest; l'usine de transformation du poisson a fermé ses portes en 1979.

La Gulf of Georgia Cannery Society et Parcs Canada collaborent depuis les années 1980 afin de conserver le lieu historique et d'y accueillir les visiteurs.

La Gulf of Georgia Cannery est l'un des rares lieux historiques nationaux qui appartient au gouvernement fédéral, mais qui est exploité par un tiers.

Rédigé avec le concours des peuples autochtones et de la population canadienne, le plan directeur est le principal outil de reddition de comptes publique pour les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Personnes-ressources : Elizabeth Batista, Directrice exécutive, Gulf of Georgia Cannery Society, 604-664-9192, [email protected]; Nancy Hildebrand, Agente des relations publiques et des communications, Unité de gestion de la Colombie-Britannique côtière, Parcs Canada, 604-961-6787, [email protected]