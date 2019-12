La guignolée des médias : une hausse de près de 300 000 $ - Plus de 2,8 millions $ récoltés au Québec - en route vers une somme record !

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 2,8 millions $ ont été amassés dans le cadre de la 19e guignolée des médias, soit une augmentation de près de 300 000 $ comparativement au même moment en 2018. Les Québécois se sont mobilisés plus que jamais ! Mais ce n'est pas terminé ! Nous invitons la population à poursuivre ce grand élan de solidarité jusqu'au 24 décembre prochain.

Voici les résultats pour chaque région en date du lundi 9 décembre. Les résultats finaux seront annoncés le lundi 23 décembre :



Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2018, lorsque disponibles.

Abitibi-Témiscamingue: 301 425 $ (295 094 $)

Beauce: 13 471 $ plus une valeur de 476 $ en denrées (16 932 $)

Belœil/McMasterville/Mont-Saint-Hilaire: 45 000 $ (28 780 $)

Chibougamau: 15 000 $ et 26 kilos de denrées (14 700 $)

Côte-Nord: 233 223 $ plus une valeur de 12 251 $ en denrées (165 889 $ plus une valeur de 21 343 $ en denrées)

Estrie/Bois-Francs: 208 673 $ (182 593 $)

Gatineau: 81 894 $ (114 380 $)

Lanaudière : 79 600 $ et 2 300 kilos de denrées

Laurentides: 260 000 $ plus 14 697 kilos de denrées (250 000 $)

Laval: 66 431 $ (68 432 $)

Longueuil (agglomération): 272 000 $ plus une valeur de 125 000 $ en denrées (215 000 $)

Mauricie: 182 348 $ (160 761 $)

Montréal: 409 340 $ plus l'équivalent de 2400 sacs d'épicerie (369 876 $ et plus de 1772 sacs)

Québec: 190 000 $ et 30 000 kilos (199 946 $ et 29 000 kilos)

Rimouski: 146 600 $ (124 800 $)

Rivière-du-Loup : 10 000 $

Saguenay : 249 507 $ (245 000 $)

Saint-Hyacinthe : 35 662 $

Suroît : 92 067 $ (87 514 $)



Dons acceptés tous les jours jusqu'au 24 décembre

Les dons, tant en argent qu'en denrées non périssables, seront acceptés dans les succursales affiliées au réseau Jean Coutu, dans les magasins Provigo et MAXI ainsi que dans les bureaux de Via Capitale. Il est aussi possible de contribuer en cliquant sur l'icône Faire un don à guignolee.ca ou par le réseau Ticketpro, au 1 866 908-9090. On peut également donner 10 $ en textant REMPLIR au 20222.



À propos de La guignolée des médias

La guignolée des médias existe, sous sa forme actuelle, depuis 2001 et a récolté plus de 42 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et qui culmine lors d'une journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux. guignolee.ca

