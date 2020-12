La guignolée des médias : résultats de la collecte en ligne

Bilan partiel

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À 9 h ce matin, plus de 1,5 milion $ ont été récoltés au Québec dans le cadre de la 20e édition La guignolée des médias.

Voici les résultats selon les régions participantes :

Abitibi-Témiscamingue: 147 157,00 $

Chaudière-Appalaches / Granit: 43 265,00 $

Côte-Nord: 15 948,00 $

Estrie/Bois-Francs: 147 722,00 $

Gatineau: 56 585,00 $

Lanaudière: 75 345,95 $

Laurentides: 84 279,25 $

Laval: 71 142,30 $

Mauricie / Centre-du-Québec : 78 686,50 $

Montréal: 323 059,11 $

Rimouski: 6 185,00 $

Rive-Sud de Montréal / Montérégie : 130 000,00 $

Saguenay Lac-St-Jean : 103 359,67 $

Suroît: 74 235,00 $

Vallée du Richelieu : 20 862,00 $

Ville de Québec: 154 184,50 $

Donnez jusqu'au 24 décembre!

Les denrées non périssables et les dons en argent pourront également être déposés chaque jour et jusqu'au 24 décembre chez les Amis de La guignolée des médias:

Pharmacies Jean Coutu

Supermarchés Provigo et Maxi

Bureaux de Via Capitale

Il est aussi possible de contribuer en ligne à guignolee.ca et de faire un don 10 $ en textant NOEL au 20222.

Un mécanisme de dons s'ajoute pour l'édition 2020

La traditionnelle collecte de rue étant reportée à 2021, nous mettons de l'avant une toute nouvelle initiative, en collaboration avec Desjardins, et qui, nous l'espérons pourra en partie combler les pertes potentielles de dons. Avec le programme de financement Du cœur en double offert sur la plateforme participative La Ruche, Desjardins doublera les contributions jusqu'à concurrence de 1 M$ pour la province, dont près de 500 000 $ pour La guignolée des médias. Les fonds recueillis seront distribués aux organismes locaux des quatre coins du Québec.

Des dizaines d'organismes comptent sur la générosité de tous pour combler la demande sans cesse grandissante de paniers de Noël.

#Guignolee2020

