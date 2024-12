En 2024, des événements perturbateurs font vite basculer dans l'insécurité alimentaire - Un sondage Léger / La guignolée des médias

61 % des Québécois ont vécu ou connaissent un proche qui a vécu un événement perturbateur tel qu'un accident, une séparation, une perte d'emploi, une éviction/relocalisation et 52% s'en retrouvent appauvris.

34 % des Québécois de 18-34 ans ont subi ou connaissent un proche qui a subi au moins trois événements perturbateurs.

35 % des femmes québécoises sont peu ou ne sont pas confiantes face à leur avenir financier.

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Cette année, deux Québécois sur trois ont connu ou ont un proche qui a été frappé par un coup dur qui a ébranlé leur vie. Triste constat, dans 36% des cas, l'événement perturbateur est arrivé à eux-mêmes. Les plus jeunes sont particulièrement frappés, car un Québécois sur trois (34%) de 18-34 ans a vécu ou connaît un proche qui a subi au moins trois événements perturbateurs ces 12 derniers mois. Ces données proviennent d'un sondage Omniweb Léger/La guignolée des médias*.

La 24e édition de La guignolée des médias met en lumière la chute vers la pauvreté que certains incidents peuvent provoquer. Sous la signature La faim est si vite arrivée, la collecte se déroulera jusqu'au 31 décembre.

Effet négatif sur le portefeuille…

Signe indéniable de l'impact néfaste des événements perturbateurs, 52 % des Québécois qui en ont éprouvé un s'en retrouvent appauvris. « Qu'ils touchent directement les participants ou indirectement leur entourage, de tels épisodes ont le potentiel d'affecter plus d'une personne sur le plan financier, explique Éric Chalifoux, directeur-conseil de Léger. Par exemple, un enfant qui prend en main ses parents en raison de la maladie peut s'appauvrir, même s'il ne vit pas lui-même l'événement. »

… et sur le moral

Aussi, 28 % des Québécois expriment des craintes envers leur avenir financier. Cette tendance est plus présente chez certains sous-groupes. Ainsi, les femmes (35 %) sont davantage pessimistes (peu ou pas confiantes) à ce sujet que les hommes (20 %). La proportion est également plus élevée chez les gens au foyer ou sans emploi (65 %) que chez les retraités (19 %). Enfin, 51 % des personnes appauvries après un événement perturbateur dans l'année ont peu ou n'ont pas confiance en leur situation financière future.

L'urgence de donner

Ces chiffres confirment la nécessité et la pertinence de La guignolée des médias. Pour tout savoir sur les nouvelles, organismes bénéficiaires, porte-paroles, publicités, façons d'y contribuer, médias participants, etc., visitez guignolee.ca.

* Sondage Omniweb mené du 15 au 18 novembre 2024 auprès de 1008 participants adultes pouvant s'exprimer en français ou en anglais. L'échantillon a été tiré à partir du panel d'internautes de Léger Opinion, soit un panel représentatif de la population québécoise. Une marge d'erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste dans le cadre d'un sondage par panel. À titre indicatif, la marge d'erreur maximale d'un échantillon probabiliste de même taille est de +/- 3,09%, 19 fois sur 20. Les données brutes ont été pondérées en fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, du niveau d'éducation, de la présence d'enfants dans le ménage ainsi que de la région de résidence afin d'assurer un échantillon représentatif de la population québécoise.

La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 62,4 millions $ et des denrées non périssables distribués à plus de 100 organismes. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre aux gens dans le besoin de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Léger

Léger est la plus grande firme de sondage et de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, avec plus de 300 employés (e)s réparti(e)s dans ses huit bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour plus d'information : leger360.com

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

