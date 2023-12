La guignolée des médias 2023 : une édition record

Près de 4,8 millions $ récoltés partout au Québec depuis le 24 novembre

MONTRÉAL, le 29 déc. 2023 /CNW/ - L'édition 2023 de La guignolée des médias a récolté 4 782 200 $, un montant qui surpasse le record de 4 663 996 $ établi en 2022. Ce résultat est inespéré dans le contexte économique actuel. Une telle somme porte à 62,4 millions $ l'aide versée à une centaine d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire depuis la naissance de l'événement en 2001. Sans oublier plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués.

« Les Québécois ont encore répondu à l'appel en démontrant un soutien exceptionnel, mentionne le comité organisateur. Au nom des bénéficiaires et des organismes, nous les remercions du fond du cœur, tout comme les organisations qui nous épaulent ainsi que les milliers de bénévoles. »

Des milliers de mercis

Une reconnaissance toute spéciale va à nos partenaires Maxi , Provigo , et Nissan . Sans leurs employés dévoués et leurs clients, la collecte n'aurait pas le même impact. Les clients de Maxi et de Provigo ont notamment permis d'amasser 669 874 $.

Pour leur part, les médias de partout au Québec ont encore apporté à la cause un soutien irréprochable. Ils ont sensibilisé leurs publics à l'insécurité alimentaire en plus de présenter les publicités qui y sont liées.

Enfin, un immense merci aux huit porte-paroles engagés et engageants :

Michel Bherer (chef d'antenne et animateur de Noovo Info, de Bell Média)

(chef d'antenne et animateur de de Bell Média) Mel Charlot (chorégraphe, directrice artistique et maître de Révolution, à TVA, de Québecor)

(chorégraphe, directrice artistique et maître de à de Québecor) Luc Ferrandez (animateur de Sans Réserve et chroniqueur au 98,5 FM, de Cogeco)

(animateur de et chroniqueur au 98,5 FM, de Cogeco) Philippe-Vincent Foisy (chroniqueur de Salut, bonjour , analyste politique de TVA Nouvelles, de Québecor)

(chroniqueur , analyste politique de de Québecor) Marie-Josée Gauvin (coanimatrice de La gang du matin, à Rouge FM 107, de Bell Média)

à Rouge FM 107, de Bell Média) Olivier Louissaint (chef cuisinier, animateur de Chef Oli vire champêtre, à Télé-Québec)

(chef cuisinier, animateur de à Télé-Québec) Marina Orsini (animatrice de 5 chefs dans ma cuisine, à Radio-Canada)

(animatrice de à Radio-Canada) Valérie Roberts (coanimatrice de Debout, les comiques, à CKOI, de Cogeco).

Plus que quelques heures pour donner

Il est encore temps de contribuer à cette belle initiative d'entraide. Ainsi, jusqu'au samedi 30 décembre, à 23h59, vous pouvez participer :

Avec un don en denrées non périssables ou en argent dans un des 200 supermarchés Maxi et Provigo , précieux et fidèles partenaires depuis 2010;

et , précieux et fidèles partenaires depuis 2010; Par un don à guignolee.ca toute l'année;

toute l'année; En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Chez les 61 concessionnaires Nissan du Québec.

Un succès dans chaque région

Voici les montants amassés dans les 17 régions en date du samedi 30 décembre 2023. Ils ne comprennent pas les dons par texto (38 820 $) et ceux chez Maxi et Provigo (669 874 $), dont le calcul n'est pas terminé.

Abitibi-Témiscamingue 338 361 $ Chaudière-Appalaches / Granit 85 778,56 $ Côte-Nord 165 036,90 $ Estrie / Centre-du-Québec 279 581,71 $ Lanaudière 167 806,19 $ Laurentides 528 365 $ Laval 146 308,36 $ Mauricie 235 793,45 $ Montérégie 30 011 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 468 828 $ Montérégie-Ouest 210 762,16 $ Montréal 366 389,80 $ Outaouais 78 175,67 $ Rimouski 118 475 $ Saguenay-Lac-St-Jean 337 099,18 $ Vallée du Richelieu 75 135,80 $ Ville de Québec 441 599 $

La mission de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 62,4 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre à tous de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

