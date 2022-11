La guignolée des médias 2022 : Passons à l'action!

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ces derniers mois, nous avons tous dû faire face aux conséquences dramatiques de l'augmentation du coût de la vie. « Pressions inflationnistes », « Montée des prix », « Taux d'intérêt élevés» et « Insécurité alimentaire » font désormais partie de notre quotidien.

Dans un tel contexte, les demandes d'aide alimentaire explosent. Comme chaque année depuis 2001, La guignolée des médias sera présente afin de soutenir et de soulager des milliers de gens d'ici pendant la période des Fêtes. Maintenant, tout a été dit. Il n'y a plus rien à ajouter. Il ne reste donc qu'à donner. Passons à l'action!

La guignolée des médias se déroulera du 25 novembre au 31 décembre partout au Québec, de Saguenay à Trois-Rivières, en passant par Magog, Sept-Îles et Gatineau. Sa 22e édition aidera des familles, étudiants, aînés et travailleurs aux prises avec l'insécurité alimentaire et qui ne peuvent plus boucler les fins de mois. Pour ces gens qui vivent dans la précarité, l'inflation constitue un obstacle insurmontable sans l'aide d'une communauté entière. Le « sens des autres » prendra ici toute son importance.

Des experts se prononcent

« Les personnes manquent d'argent à cause du contexte inflationniste actuel, mais aussi parce que le salaire minimum ne permet pas de sortir de la pauvreté, même avec un travail à temps plein. De plus, les prestations d'assistance sociale sont beaucoup trop faibles », indique Dre Janie Houle, titulaire de la Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé de l'UQAM. « Agir sur les causes de l'appauvrissement demande de comprendre ce qui se trouve à la base de l'enrichissement, ajoute Dr Jean-Marc Fontan, professeur au département de sociologie de l'UQAM. Il importe de collectiviser cet enrichissement, lequel est le fruit d'une richesse socialement produite. »

Provigo et Maxi, au cœur de la campagne

Depuis 2010, Provigo et Maxi sont de précieux partenaires engagés qui contribuent de manière concrète à La guignolée des médias. À elles seules, les deux bannières ont contribué à près d'un million de dollars à la cause. À cela s'ajoutent les millions de dollars et les tonnes de denrées récoltées dans leurs 210 épiceries au Québec, avec la complicité de leurs employés et la générosité de leurs clients.

« À titre de grand détaillant en alimentation, il est tout naturel pour nous de contribuer à l'aide alimentaire, affirme Benoît Jones, directeur de district de Maxi. Nourrir les gens, c'est notre métier, notre travail, notre quotidien. Nous savons qu'il est essentiel pour les familles d'avoir de la nourriture sur la table. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons encore cette année, avec autant de passion. Nous invitons nos clients à démontrer une fois de plus leur générosité pour soutenir les comptoirs d'aide alimentaire. Ceux-ci jouent un rôle primordial au sein de nos communautés. »

Plusieurs façons de donner

Les Québécois sont donc invités à se rendre dans un Provigo ou un Maxi près de chez eux pour faire un don en denrées alimentaires non périssables ou en argent. Ils peuvent aussi visiter guignolee.ca afin de verser un don en ligne, ou encore texter NOEL au 20222 pour un don de 10 $.

Quant à la traditionnelle collecte de rue, elle se déroulera le jeudi 1er décembre. À Montréal et dans ses environs, 75 points de récolte colorés et animés par 1000 bénévoles en action recevront vos dons en argent au son de vos klaxons!

L'histoire a souvent démontré que dans l'adversité ou face à l'insécurité, les Québécois se serrent les coudes pour s'entraider. Même en temps plus difficiles, ils n'hésitent pas à tendre la main, à poser des gestes significatifs et à démontrer leur grand cœur. Si votre réalité ne vous permet pas d'offrir un don aussi élevé que vous le souhaitez, versez ce que vous pouvez, puis tentez de convaincre un ami, un parent, un collègue ou un voisin de contribuer à son tour.

Cinq porte-paroles

Pour sensibiliser la population, La guignolée des médias dévoile aujourd'hui les cinq personnalités qui agiront comme porte-paroles cette année. Il s'agit de :

Marie-Claude Barrette (animatrice de Marie-Claude )

(animatrice de ) Michel Bherer (chef d'antenne de Le Fil et de Noovo Info )

(chef d'antenne de et de ) Lindsay Brun (entrepreneure et créatrice culinaire)

(entrepreneure et créatrice culinaire) Marina Orsini (comédienne et animatrice de 5 chefs dans ma cuisine )

(comédienne et animatrice de ) Valérie Roberts (coanimatrice de Debout, les comiques).

Une campagne publicitaire signée Bleublancrouge

L'agence de communication Bleublancrouge a conçu une campagne multiplateforme autour de la signature Personne ne devrait rester sur sa faim. Elle utilise cette expression populaire pour démontrer la nécessité d'aider les nôtres. L'opération sera déployée à la télévision, à la radio, en ligne, dans les réseaux sociaux, en affichage et dans les quotidiens. Pour visionner ses différentes exécutions, rendez-vous à guignolee.ca, sous l'onglet « Salle de presse ». Et cliquez ici dans le but de consulter l'édition 2022 du Bilan-Faim. Ce document trace chaque année un portrait de la précarité alimentaire au Québec.

La mission de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté au-delà de 53 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires, dont, à Montréal, Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul. L'activité se déroule pendant la période des Fêtes. Les médias s'unissent alors pour permettre à tous de célébrer dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent lorsque les besoins demeurent aussi importants.

guignolee.ca

