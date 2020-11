/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 3 nov. 2020 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à une émission de billets de série 2020-1 (garantis) d'une valeur de 500 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 1,54 % et échéant le 3 mai 2028 (les « billets ») dans le cadre d'un placement privé (l'« émission ») en vertu de dispenses des exigences d'établissement d'un prospectus des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les produits nets découlant de l'émission permettront à la GTAA de rembourser certaines dettes à court terme. Les agents principaux conjoints pour cette émission étaient Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc., et les cogestionnaires pour l'émission étaient Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capital Inc. et Valeurs Mobilières TD inc.

La GTAA exploite l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (l'« aéroport Pearson de Toronto »). L'aéroport Pearson de Toronto est le plus grand aéroport au Canada en fonction du nombre total de passagers déclarés en 2019. La GTAA continue de mettre l'accent sur l'élévation de l'aéroport Toronto Pearson au statut de plaque tournante internationale, d'améliorer l'expérience client et la santé et la sécurité, de contribuer à la réussite de nos partenaires des compagnies aériennes et de favoriser la croissance de l'économie régionale et nationale, tout en insistant tout particulièrement sur la santé des passagers et des employés pendant la pandémie de COVID-19.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de ces billets aux États-Unis. Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis, sauf dans le cadre d'une exemption d'une telle inscription.

