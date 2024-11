LA GTAA PRÉSENTE LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2024

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2024. La demande en matière de voyages a continué d'augmenter de façon constante. Par conséquent, le volume du trafic passagers a augmenté de 0,3 M$ ou de 3,1 % (de 12, 5 M$ à 12,8 M$) au troisième trimestre de 2024 et de 1,7 M$ ou de 5,1 % (de 33,8 M$ à 35,5 M$) au cours des neuf premiers mois de 2024, comparativement aux mêmes périodes en 2023. La plus grande partie de la croissance au cours des neuf premiers mois de 2024 est attribuable aux voyages internationaux, ce qui représente une augmentation de 9,0 % du nombre de passagers internationaux par rapport à 2023.

En raison de l'augmentation de la demande touristique cette année, l'aéroport Toronto Pearson a maintenu un solide rendement financier et des niveaux élevés de satisfaction des passagers, ce qui correspond à son classement actuel comme meilleur grand aéroport en Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports. Avec la demande de voyages qui devrait atteindre 65 millions de passagers annuels d'ici le début des années 2030, Toronto Pearson se prépare stratégiquement pour l'avenir grâce à Pearson LIFT, le plan de l'organisation visant à transformer Pearson en l'un des aéroports les plus avancés, durables et accueillants au monde, par le biais d'investissements rentables et axés sur la valeur. Pearson LIFT fait partie du plan d'immobilisations de Toronto Pearson qui s'étend sur plus d'une décennie. Il comprend trois grands programmes qui permettront de répondre à la demande croissante de passagers et de préparer l'aéroport pour l'avenir des voyages.

« Les investissements que nous faisons à l'aéroport Toronto Pearson sont essentiels au maintien de notre statut d'aéroport international de calibre mondial qui concrétise notre vision de redonner de la joie aux voyageurs », a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale. « Alors que nous allons de l'avant avec LIFT, nous nous assurons que les intervenants sont informés et engagés dans l'évolution de l'aéroport Toronto Pearson. Dans le cadre d'un processus de planification officiel, la majorité de nos compagnies aériennes partenaires ont soutenu notre programme LIFT, ce qui témoigne de la confiance dans notre stratégie visant à faire croître l'aéroport de façon responsable et abordable. Nous vous remercions les compagnies aériennes, les organismes gouvernementaux, les groupes communautaires et les autres intervenants pour les commentaires qu'ils ont fournis à la suite de notre demande. Nous poursuivrons cette approche avec nos intervenants alors que nous nous préparons à sélectionner des partenaires pour planifier, résoudre, concevoir et, en fin de compte, établir la portée finale du projet. »

Faits saillants sur les passagers et les finances



Pour les périodes terminées le 30 septembre

Trois mois Neuf mois

















(en millions) 2024 2023 Variation 1 2024 2023 Variation 1 Volume du trafic passagers





%





% Vols intérieurs 4,8 4,9 (0,1) (2,7) 12,4 12,6 (0,2) (1,6) Vols internationaux 8,0 7,6 0,4 7,0 23,1 21,2 1,9 9,0 Total 12,8 12,5 0,3 3,1 35,5 33,8 1,7 5,1 (en millions de dollars)















Total des revenus 531,2 504,5 26,7 5,3 1 485,0 1 393,9 91,1 6,5 BAIIAI2 237,2 279,6 (42,4) (1,7) 731,2 730,0 1,2 0,2 Marge du BAIIA 51,7 % 55,4 %

(3,7) pp 49,2 % 52,4 %

(3,2) pp

















Bénéfice net 122,3 99,7 22,6 22,6 282,4 229,7 52,7 22,9

















Flux de trésorerie disponible 2 194,2 207,5 (13,3) (6,4) 351,2 476,4 (125,2) (26,3)

1 La « variation » en pourcentage et le « % » sont établis d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau). 2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.

Les revenus ont augmenté au cours des périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2024 de 26,7 M$ à 531,2 M$ et de 91,1 M$ à 1 485,0 M$, respectivement, comparativement aux mêmes périodes en 2023, principalement en raison de l'augmentation des taux et des charges en janvier 2024.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (« BAIIA ») a augmenté, pendant le trimestre terminé le 30 septembre 2024, de 42,4 M$ à 237,2 M$ en raison d'une augmentation des charges d'exploitation (avant amortissement) qui a compensé en partie l'augmentation des revenus. Le BAIIA a augmenté au cours des premiers mois terminés le 30 septembre 2024, de 1,2 M$ pour se chiffrer à 731,2 M$, comparativement aux mêmes périodes en 2023, en raison de l'augmentation des revenus associée à une hausse de l'activité d'exploitation, et des nouveaux taux et charges, majoritairement compensés par l'augmentation des charges d'exploitation (avant amortissement).

Le revenu net a augmenté au cours des périodes de trois et de six mois terminés le 30 septembre 2024 de 22,6 M$ à 122,3 M$ et de 52,7 M$ à 282,4 M$, respectivement, comparativement aux mêmes périodes en 2023, en raison de la hausse des revenus liée à la hausse de l'activité d'exploitation et d'une diminution des charges d'intérêts, compensée en partie par une augmentation des charges d'exploitation au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2024.

Le flux de trésorerie disponible a diminué au cours des périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2024, de 13,3 M$ à 194,2 M$ et de 125,2 M$ à 351,2 M$, respectivement, comparativement aux mêmes périodes en 2023, principalement en raison de la diminution des flux de trésorerie provenant de l'exploitation et de la réduction des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports et d'une augmentation des dépenses d'investissement, compensée en partie par une augmentation des revenus d'intérêts. Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont utilisés pour financer des dépenses d'investissement croissantes afin d'améliorer les installations et de favoriser la croissance, tout en maintenant une expérience client de qualité et des niveaux d'endettement modérés.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 septembre 2024 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2024, et sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué de presse, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux PCGR, qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, (la reprise)/les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite Toronto Pearson, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

En 2023, Toronto Pearson a été nommé le meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial des aéroports du monde, après avoir remporté cette distinction cinq années consécutives de 2017 à 2021. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2024 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Personne-ressource : Bureau des médias de la GTAA, [email protected], 416-776-3709