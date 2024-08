TORONTO, le 7 août 2024 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du deuxième trimestre et du premier semestre de 2024. La demande pour les voyages est demeurée forte et, par conséquent, le volume du trafic passagers a augmenté de 300 000 $ ou de 3,5 % (de 11 400 000 $ à 11 700 000 $) au deuxième trimestre de 2024 et de 1 300 000 $ ou de 6,2 % (de 21 300 000 $ à 22 600 000 $) au cours du premier semestre de 2024, comparativement aux mêmes périodes en 2023. La plus grande partie de la croissance au premier semestre de 2024 est attribuable aux voyages internationaux, avec une augmentation de 10,2 % du nombre de passagers internationaux par rapport à 2023.

Faits saillants sur les passagers et les finances



Pour les périodes terminées le 30 juin

Trois mois Six mois

















(en millions) 2024 2023 Variation 1 2024 2023 Variation 1 Volume du trafic passagers





%





% Vols intérieurs 4,1 4,3 (0,2) (3,2) 7,5 7,6 (0,1) (1,1) Vols internationaux 7,6 7,1 0,5 7,4 15,1 13,7 1,4 10,2 Total 11,7 11,4 0,3 3,5 22,6 21,3 1,3 6,2 (en millions de dollars)















Total des revenus 485,3 463,8 21,5 4,6 953,8 889,4 64,4 7,2 BAIIAI2 237,2 247,5 (10,3) (4,2) 456,4 450,5 5,9 1,3 Marge du BAIIA 48,9 % 53,4 %

(4,5)pp 47,9 % 50,7 %

(2,8)pp

















Bénéfice net 86,4 81,1 5,3 6,6 160,1 129,9 30,2 23,2

















Flux de trésorerie disponible 2 39,9 100,7 (60,8) (60,4) 157,0 268,9 (111,9) (41,6)

1 La « variation » en pourcentage et le « % » sont établis d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau). 2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.

Toronto Pearson entreprend des programmes et des initiatives clés pour répondre à la demande croissante en voyages, et met l'accent sur le maintien et l'amélioration de l'expérience client tout en favorisant le coût-efficacité.

« La demande en voyages est forte et devrait dépasser les niveaux records antérieurs. Nous obtenons de bons résultats, nous nous préparons pour la croissance future et assurons une exploitation efficace tout en faisant preuve de prudence financière », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA.

« Depuis le début de l'année, nous avons atteint nos objectifs en matière de revenus et de croissance du nombre de passagers. Nous continuons de renforcer la résilience de nos activités en mettant en œuvre de nouvelles normes pour nos partenaires et en établissant l'ordre de priorité des initiatives qui amélioreront l'expérience à l'aéroport de nos passagers, de nos partenaires et de nos agences. Ces projets comprennent la restauration des superstructures côté piste, une nouvelle infrastructure de manutention des bagages, des initiatives de modernisation de la frontière, la revitalisation de l'équipement de la flotte, des kiosques d'arrivée des douanes internationales, et d'autres programmes stratégiques visant à revitaliser les actifs vieillissants et à répondre à l'augmentation du volume de trafic passagers », a ajouté Mme Flint.

Les revenus ont augmenté au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 juin 2024 de 21 500 000 $ à 485 300 000 $ et de 64 400 000 $ à 953 800 000 $, respectivement, comparativement aux mêmes périodes en 2023, principalement en raison de l'augmentation du volume de trafic passagers et des vols passant par Toronto Pearson.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (« BAIIA ») a augmenté, pendant le trimestre terminé le 30 juin 2024, de10 300 000 $ à 237 200 000 $ en raison d'une augmentation des charges d'exploitation (avant amortissement) qui a compensé l'augmentation des revenus. Le BAIIA a augmenté au cours du semestre terminé le 30 juin 2024, de 5 900 000 $ à 456 400 000 $, comparativement aux mêmes périodes en 2023, en raison de l'augmentation des revenus associée à une hausse de l'activité d'exploitation, partiellement compensée par l'augmentation des charges d'exploitation (avant amortissement). Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux PCGR.

Le revenu net a augmenté au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 juin 2024 de 5 900 000 $ à 86 400 000 $ et de 30 200 000 $ à 160 100 000 $, respectivement, comparativement aux mêmes périodes en 2023, en raison de la hausse des revenus liée à la hausse de l'activité d'exploitation et d'une diminution des charges d'intérêts, compensée en partie par une augmentation des charges d'exploitation au cours du deuxième trimestre et du premier semestre de 2024.

Le flux de trésorerie disponible a diminué au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 juin 2024, de 60 800 000 $ à 39 900 000 $ et de 119 000 000 $ à 157 000 000 $, respectivement, comparativement aux mêmes périodes en 2023, principalement en raison de la diminution des flux de trésorerie provenant de l'exploitation et des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports et d'une augmentation des dépenses d'investissement, compensée en partie par une augmentation des revenus d'intérêts. Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont utilisés pour financer des dépenses d'investissement croissantes afin d'améliorer les installations et de favoriser la croissance, tout en maintenant une expérience client de qualité et des niveaux d'endettement modérés.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 juin 2024 sont présentés plus en détail dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2024, et sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué de presse, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux PCGR, qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, (la reprise)/les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite Toronto Pearson, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

En 2023, Toronto Pearson a été nommé le meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial des aéroports du monde, après avoir remporté cette distinction cinq années consécutives de 2017 à 2021. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2024 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

