Les ajustements apportés aux tarifs aéronautiques et aux frais d'amélioration aéroportuaire tiennent compte des répercussions financières importantes de la COVID-19 et d'investissements connexes continus

TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Le ralentissement du transport aérien à l'aéroport Pearson de Toronto en raison de la pandémie de COVID-19 a considérablement réduit les revenus de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui comprennent les revenus aéronautiques et commerciaux, ainsi que les frais d'amélioration aéroportuaire (FAA). La GTAA a déjà pris des mesures importantes pour réduire ses dépenses de fonctionnement et d'immobilisations et établir les priorités parmi celles-ci, en plus de réduire son effectif de 27 %. En même temps, la GTAA a investi pour répondre aux demandes changeantes d'un voyage sécuritaire et sans contact à l'aéroport pour les passagers, et elle continuera d'investir pour se positionner à l'avant-garde de l'hygiène aéroportuaire, favorisant ainsi une expérience de voyage conçue pour rétablir la confiance des passagers.

Afin de continuer à répondre aux besoins des passagers en matière d'environnement aéroportuaire sain et de soutenir le maintien d'une solide liquidité financière, la GTAA annonce les changements suivants aux tarifs aéronautiques et aux FAA, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021 :

Les tarifs aéronautiques pour l'aviation commerciale augmenteront de 3 %.

Les FAA pour les passagers en partance passeront de 5 $ à 30 $ 1 .

. Les FAA pour les passagers en correspondance passeront de 2 $ à 6 $.

Les tarifs aériens pour tous les aéronefs d'affaires et d'aviation générale de 19 000 kg ou moins passeront à 575 $ par mouvement à l'arrivée2.

Les tarifs aéronautiques commerciaux et les FAA n'ont pas augmenté à l'aéroport Pearson de Toronto depuis 13 et 11 ans, respectivement, pendant une période de forte croissance à l'aéroport.

« Les répercussions de la pandémie sur les affaires de l'aéroport Pearson de Toronto et sur le secteur canadien de l'aviation ont été dévastatrices, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Ces changements aux tarifs aéronautiques et aux FAA surviennent après plus d'une décennie au cours de laquelle il n'y a eu aucune augmentation des tarifs aéronautiques commerciaux ou des FAA à l'aéroport Pearson de Toronto. L'annonce d'aujourd'hui permettra à la GTAA de se positionner sur le plan financier pour continuer d'investir dans les voyages sains et la relance de l'industrie. »

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Par nature, les informations prospectives obligent la GTAA à formuler des hypothèses, sujettes à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Ces énoncés tiennent compte des croyances actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur des renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les projections qui constituent de l'information prospective ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA ne soient pas exactes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces renseignements prospectifs. D'autres précisions à propos de ces hypothèses, risques et incertitudes sont comprises dans les documents relatifs à la réglementation des valeurs mobilières déposés par la GTAA, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion les plus récents, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

1 Les compagnies aériennes qui n'ont pas signé les ententes relatives aux FAA avec la GTAA doivent payer les FAA au tarif d'un passager en partance pour chaque siège.

2 Tous les aéronefs d'affaires et d'aviation générale de plus de 19 000 kg seront facturés conformément aux tarifs aéronautiques de l'aviation commerciale.

