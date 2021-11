Les ajustements apportés aux tarifs aéronautiques reflètent les augmentations dues à l'inflation et tiennent compte des répercussions financières importantes et continues de la COVID-19.

TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Le ralentissement du transport aérien à l'aéroport Pearson de Toronto en raison de la pandémie de COVID-19 a considérablement réduit les revenus de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), ce qui a amené l'entreprise à contracter une dette supplémentaire importante pour financer ses activités. Depuis le début de la pandémie, la GTAA a pris de nombreuses mesures importantes pour réduire et prioriser de façon responsable ses dépenses de fonctionnement et d'immobilisation, y compris la diminution des dépenses d'immobilisation prévues pour 2020 de 265 millions de dollars et la réduction de son effectif de 27 % en juillet 2020.

Afin de suivre le rythme de l'inflation, de tenir compte des avantages offerts par l'accès à l'aéroport le plus achalandé du Canada et sa proximité avec la plus grande région économique du pays, et de maintenir une solide liquidité financière, la GTAA annonce les changements suivants aux tarifs aéronautiques, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 :

Les tarifs aéronautiques pour l'aviation commerciale augmenteront de 3 %.

Les tarifs aéronautiques pour tous les aéronefs d'affaires et d'aviation générale, quel que soit leur poids, passeront à 850 $ par arrivée.

Avant la pandémie et les augmentations nécessaires en 2021, les tarifs aéronautiques commerciaux n'avaient pas augmenté à l'aéroport Pearson de Toronto depuis 13 ans, comme il avait vécu une période de forte croissance.

« Les répercussions de la pandémie sur les affaires de l'aéroport Pearson de Toronto et sur le secteur canadien de l'aviation continuent de se faire sentir, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Ces augmentations modestes nous permettront de suivre le rythme de la hausse des coûts inflationnistes et nous aideront à positionner la GTAA sur le plan fiscal en vue de la reprise, mais nous sommes conscients des pressions sur les coûts qui se manifestent encore dans l'ensemble du secteur. »

« La GTAA a enregistré une perte nette de 628 millions de dollars au cours des 18 derniers mois, a déclaré Ian Clarke, directeur des finances de la GTAA. Malgré les répercussions dramatiques que la pandémie de COVID-19 a eues sur l'aéroport Pearson de Toronto, la GTAA a continué à s'acquitter de toutes ses obligations financières, y compris celles envers ses municipalités hôtes, en grande partie grâce au financement par emprunt. Ces changements harmonisent nos tarifs aéronautiques avec les avantages que procure l'accès au plus grand aéroport du Canada, situé au milieu de la deuxième zone d'emploi en importance du pays. »

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Par nature, les énoncés prospectifs obligent la GTAA à formuler des hypothèses et sont soumis à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Ces énoncés tiennent compte des croyances actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur des renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les projections qui constituent les énoncés prospectifs ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA ne soient pas exactes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs. D'autres précisions à propos de ces hypothèses, risques et incertitudes sont comprises dans les documents relatifs à la réglementation des valeurs mobilières déposés par la GTAA, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion les plus récents, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre les personnes, les entreprises et les marchandises. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » pendant quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. L'ACI a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé, et l'aéroport a été le premier au Canada à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages de l'aéroport Pearson de Toronto : Twitter ( anglais et français ), Facebook et Instagram .

