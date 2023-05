TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre de 2023. Le nombre de passagers a considérablement augmenté de 4,8 millions ou 90,4 % pour atteindre 10,0 millions de passagers au cours du premier trimestre de 2023, par rapport à la période correspondante en 2022. Le nombre de passagers a augmenté en raison de la demande refoulée de demandes de voyage et de l'élimination des restrictions de voyage gouvernementales liées à la pandémie qui existaient au cours du premier trimestre de 2022. Au cours du premier trimestre de 2023, l'activité des passagers a connu une reprise pour atteindre 86,0 % des chiffres du premier trimestre de 2019.

« La forte croissance du trafic de passagers qui se poursuit jusqu'au premier trimestre de 2023 témoigne de la vigueur de la demande à l'aéroport Pearson de Toronto, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. En tant que plus grand aéroport du Canada, nous nous sommes concentrés sur la stabilité de l'environnement opérationnel en lançant un appel à l'action à notre équipe et à nos partenaires de service qui peuvent répondre aux besoins des passagers. Nous avons consacré d'importantes ressources pour assurer un départ préparé et résilient de la saison touristique estivale et faire en sorte que l'aéroport Pearson de Toronto demeure un choix de premier plan pour les voyageurs du monde entier.

L'industrie de l'aviation doit continuer de se moderniser et d'investir dans les services et les commodités de pointe que recherchent les voyageurs, a ajouté Mme Flint. Nous rehaussons le niveau de collaboration avec nos partenaires afin d'accroître l'échange d'information, de communiquer efficacement avec le public pendant les opérations irrégulières et de respecter les engagements en matière de niveau de service. Nous constatons les résultats du réinvestissement dans notre personnel, nos outils numériques et nos installations. »

Renseignements importants sur la situation financière et le nombre de passagers



Trimestres terminés le 31 mars (En millions) 2023 2022 Variation1 Nombre de passagers





% National 3,4 2,0 1,4 63,9 International 6,6 3,2 3,4 107,6 Total 10,0 5,2 4,8 90,4 (En millions de dollars)







Total des revenus 425,7 282,7 143,0 50,6 Total des charges d'exploitation (hors amortissement) 222,8 161,7 61,1 37,7 BAIIA2 202,9 121,0 81,9 67,7 Bénéfice net (perte nette) 48,8 (44,6) 93,4 209,4 Flux de trésorerie disponibles2 162,3 33,5 128,8 384,5

1 La « variation en % » et les « % » sont fondés sur les chiffres réels détaillés (non arrondis comme présenté).



2 Veuillez consulter les Mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) à la fin du présent document pour plus de détails.





Les revenus ont augmenté de 143,0 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2023 pour s'établir à 425,7 millions de dollars, comparativement à la même période en 2022, principalement en raison de la croissance importante de l'activité des passagers et des vols à l'aéroport Pearson de Toronto et, dans une moindre mesure, de l'augmentation des tarifs et des frais le 1er janvier 2023.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») a fortement augmenté au cours du premier trimestre de 2023, comparativement à la période correspondante de 2022, en raison d'une forte augmentation des activités et des revenus d'exploitation et de la gestion des charges d'exploitation. Le bénéfice net au premier trimestre de 2023 a augmenté de 93,4 millions de dollars pour s'établir à 48,8 millions de dollars, comparativement à la perte nette du trimestre correspondant de 2022, pour les mêmes raisons que celles susmentionnées.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 128,8 millions de dollars au premier trimestre de 2023 pour s'établir à 162,3 millions de dollars, comparativement à la même période en 2022, principalement en raison de l'augmentation importante des flux de trésorerie liés à l'exploitation et de l'obtention de subventions gouvernementales dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports , hausse partiellement annulée par l'augmentation des dépenses en immobilisations.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 mars 2023 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés et le rapport de gestion de la GTAA établis pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023, accessibles au www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ces énoncés tiennent compte des croyances actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur des renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les projections qui constituent les énoncés prospectifs ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA ne soient pas exactes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs. D'autres précisions à propos de ces hypothèses, de ces risques et de ces incertitudes sont comprises dans les documents relatifs à la réglementation des valeurs mobilières déposés par la GTAA, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion les plus récents, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué de presse, il est fait mention des mesures de rendement suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour évaluer le rendement économique de la GTAA. Bien que ces mesures financières ne soient pas définies par le Conseil des normes comptables internationales (« IFRS ») et qu'elles soient désignées comme des mesures non conformes aux PCGR qui n'ont peut-être pas de sens normalisé, elles constituent un point de repère commun à l'industrie et sont utilisées par la GTAA pour évaluer ses résultats d'exploitation, y compris la rentabilité de l'exploitation, les flux de trésorerie et le programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA est le résultat d'exploitation avant intérêts et coûts de financement et amortissements. Le BAIIA est une mesure couramment utilisée du rendement d'exploitation d'une entreprise. Ces données servent à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation selon les états consolidés des flux de trésorerie et les subventions dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports moins les dépenses en immobilisations (biens et équipement, et immeubles de placement) et les frais d'intérêt et de financement payés, déduction faite des produits d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les flux de trésorerie disponibles servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou les investissements futurs à l'aéroport Pearson de Toronto.

