La GTAA annonce ses résultats du troisième trimestre de 2019

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019. L'activité des passagers a connu une croissance de 1,8 % au cours des neuf premiers mois de 2019, par rapport à la même période en 2018. Cette croissance est attribuable à l'augmentation du coefficient de remplissage des aéronefs et du nombre de vols sur les itinéraires existants ainsi qu'à la capacité accrue des avions, et elle reflète la vigueur économique de la région du Grand Toronto et le rôle que joue l'Aéroport international Toronto Pearson (« Toronto Pearson ») à titre de plus important aéroport du Canada et de deuxième aéroport le plus achalandé en Amérique du Nord pour ce qui est des voyageurs internationaux.

« Tandis que l'ensemble de l'industrie aéronautique continue de gérer les répercussions de l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX, qui a eu une incidence sur le nombre de passagers présents dans les aéroports à l'échelle mondiale et à domicile, le nombre de passagers de Toronto Pearson ne cesse de croître, quoique plus lentement, a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Toronto Pearson demeure le neuvième aéroport le plus achalandé au monde en ce qui a trait au trafic passagers total et le deuxième pôle d'échanges le plus achalandé en Amérique du Nord pour ce qui est du transport international. »

Au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 septembre 2019, 14,2 millions de passagers ont transité par Toronto Pearson, ce qui représente une baisse de 0,2 % par rapport à la même période en 2018. Au cours de la période de neuf mois qui s'est terminée le 30 septembre 2019, un total de 38,6 millions de passagers ont transité par l'Aéroport, ce qui représente une hausse de 600 000 voyageurs ou 1,8 % comparativement à la même période en 2018. L'activité des passagers a augmenté d'environ 500 000 passagers dans le secteur international, soit une croissance de 2,3 %, et d'environ 100 000 passagers dans secteur national, ce qui représente une croissance de 1 %, pour la même période en 2018.

La GTAA a enregistré un bénéfice net de 67,7 millions de dollars pour le troisième trimestre et de 115,5 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2019, comparativement à un bénéfice net respectif de 73,6 millions de dollars et de 93,9 millions de dollars pendant les mêmes périodes en 2018. En excluant l'intérêt et les éléments financiers ponctuels engagés en 2018, le bénéfice net ajusté s'est établi à 115,5 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2019, par rapport à 120 millions de dollars à la même période en 2018. En 2018, le résultat net a subi l'incidence négative du remboursement anticipé de sa dette de 28,7 millions de dollars, dans le cadre du rachat hâtif des billets à moyen terme de série 2009-1. Au 30 septembre 2019, la GTAA avait réduit sa dette brute par passager transporté de 1,9 % et sa dette nette par passager transporté de 2,1 %, lesquelles sont respectivement passées à 255 $ et à 238 $ par rapport à la même période en 2018.

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019, la GTAA a déclaré des chiffres d'affaires totaux respectifs de 403,1 millions de dollars et de 1,1 milliard de dollars, soit des améliorations respectives de 6,4 millions de dollars et de 32,1 millions de dollars comparativement aux mêmes périodes en 2018. La croissance continue du chiffre d'affaires est attribuable à l'augmentation des revenus commerciaux et à la croissance du nombre de passagers. L'augmentation des revenus commerciaux s'explique par la croissance du nombre de passagers, la publicité et les commandites commerciales, le stationnement et le transport terrestre ainsi que par les revenus de location générés par Airway Centre Inc.

Les dépenses d'exploitation totales comptabilisées pour la GTAA durant les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019 s'élèvent à 262,4 millions de dollars et à 802,1 millions de dollars, soit des augmentations respectives de 14,1 millions de dollars et de 47,1 millions de dollars par rapport aux mêmes périodes en 2018. Ces augmentations sont principalement attribuables aux coûts relatifs aux immeubles de placement additionnels achetés à l'automne 2018, aux coûts plus élevés de déneigement découlant des conditions météorologiques hivernales très dures de 2019, à l'augmentation du nombre d'employés œuvrant à la gestion des déplacements des passagers et à la hausse des actifs amortissables. Au cours des périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019, des coûts d'exploitation (incluant l'amortissement) de 8,3 millions de dollars et de 28,9 millions de dollars ont été engagés par la GTAA pour soutenir des organismes gouvernementaux en vue de faciliter les déplacements des passagers, soit des augmentations respectives de 7,4 % et de 12,2 % par rapport aux périodes correspondantes de 2018. Ces frais comprenaient des coûts d'exploitation directs et indirects en vue d'améliorer les services offerts par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, la U.S. Customs and Border Protection et l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le bénéfice avant intérêts, les frais de financement et les frais d'amortissement (« BAIIA ») ont été de 213,9 millions de dollars et de 551,3 millions de dollars pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019, soit des diminutions respectives de 1,2 % et de 0,4 % comparativement aux mêmes périodes en 2018.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 septembre 2019 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés condensés intermédiaires et le rapport de gestion de la GTAA établis pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2019, accessibles au www.torontopearson.com/fr et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson.

