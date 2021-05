TORONTO, le 11 mai 2021 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre de 2021. Le nombre de passagers a connu une baisse de 88,8 % au cours du premier trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020. Cette diminution est attribuable aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la GTAA et l'industrie de l'aviation mondiale en général.

« La pandémie de COVID-19 continue d'avoir de graves conséquences sur l'industrie de l'aviation au Canada, et les résultats financiers et résultats associés au nombre de passagers de l'aéroport Pearson de Toronto au premier trimestre sont représentatifs des défis auxquels est confrontée l'ensemble de l'industrie, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Nous remercions le gouvernement fédéral qui a annoncé plusieurs initiatives positives visant à soutenir le transport aérien et le tourisme dans son annonce du budget fédéral en avril, et nous attendons avec impatience un plan destiné à l'industrie de l'aviation qui permettra la reprise du transport aérien le moment venu. »

En raison des mesures de confinement intermittentes, des restrictions aux déplacements et des mesures de sécurité obligatoires conformément aux ordonnances d'urgence à l'échelle mondiale, la pandémie de COVID-19 et la contraction économique qui a suivi ont eu une incidence négative importante sur la demande de déplacements aériens, et on s'attend à ce que cette situation se prolonge. L'Aéroport Toronto-Pearson a affiché d'importantes baisses du nombre de passagers et de l'activité aérienne au cours du premier trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020. En raison de la pandémie et des restrictions concernant les déplacements qui en ont découlé, y compris des fermetures de frontières et de graves répercussions financières et économiques, les transporteurs aériens ont été contraints d'annuler de nombreux vols et itinéraires. La réduction de l'activité a d'importantes répercussions négatives sur les affaires de la GTAA et sur les résultats d'exploitation, notamment les revenus aéronautiques et commerciaux, et sur les frais d'améliorations aéroportuaires.

Renseignements importants sur la situation financière et le nombre de passagers



Période de trois mois terminée le 31 mars (En millions) 2021 2020 Écart Nombre de passagers





%

National 0,6

3,1

(2,5)

(81,9)

International 0,5

6,5

(6,0)

(92,3)

Total 1,1

9,6

(8,5)

(88,8)

(En millions de dollars)







Total des revenus 152,1

339,1

(187,0)

(55,1)

Total des charges d'exploitation (hors amortissement) 117,7

184,3

(66,6)

(36,1)

BAIIA1 34,4

154,8

(120,4)

(77,8)

Bénéfice net (perte nette) (127,0)

6,6

(133,6)

(2023,9)

1 Veuillez consulter les Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document pour plus de détails.

La nette diminution du nombre de passagers à l'aéroport Pearson de Toronto et des revenus qui y sont associés au cours du premier trimestre de 2021 par rapport à la même période en 2020 est la conséquence directe de la COVID-19.

Le gouvernement du Canada a reporté les paiements de loyer foncier de 2021, qui seront remboursés sur une période de dix ans à compter de 2024. La GTAA participe également au programme de subventions salariales d'urgence du Canada (« SSUC »).

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») au cours du premier trimestre de 2021 a nettement diminué par rapport à la même période en 2020, en raison des importantes baisses de revenu causées par les répercussions de la COVID-19, lesquelles ont toutefois été contrebalancées par les économies de coûts. Pour ces mêmes raisons, la GTAA a enregistré une perte nette de 127 millions de dollars au premier trimestre de 2021, par rapport à un bénéfice net de 6,6 millions de dollars pour la même période en 2020.

Du 1er janvier au 31 mars 2021, la GTAA a prélevé 85 millions de dollars en liquidités d'emprunts à court terme compte tenu de l'incidence continue de la pandémie de la COVID-19 sur les revenus et les activités de la GTAA. La situation de liquidité nette de la GTAA (y compris la trésorerie) au 31 mars 2021 était d'environ 1,3 milliard de dollars.

En raison de la COVID-19, la prévisibilité des demandes de voyage est très limitée compte tenu de l'évolution des restrictions gouvernementales en vigueur dans le monde. Ces restrictions et préoccupations au sujet des voyages en raison de la COVID-19 nuisent gravement à la demande. La direction continue d'analyser l'ampleur des répercussions financières de la COVID-19, qui sont et continueront d'être défavorables et importantes. Bien qu'il soit impossible de connaître la durée et la portée de la pandémie de COVID-19 pour l'instant, la direction estime que la pandémie n'aura pas d'incidence importante sur la viabilité financière à long terme de l'Aéroport.

Outre les répercussions de la pandémie sur les revenus et les activités de la GTAA, il peut y avoir des perturbations relativement, entre autres, aux transporteurs aériens, aux chaînes d'approvisionnement et aux fournisseurs de services tiers. La pandémie pourrait également avoir une incidence sur le coût du capital et l'accessibilité aux marchés financiers dans l'avenir, qui pourraient découler de la perturbation des marchés du crédit, et de la surveillance ou de la baisse possible de la note de crédit liée à la dette de la GTAA.

Les résultats financiers de la GTAA pour le premier trimestre de 2021 sont analysés plus en détail dans les états financiers intermédiaires consolidés condensés et dans le rapport de gestion de la GTAA établis pour la période de trois mois qui s'est terminée le 31 mars 2021, accessibles au www.torontopearson.com/fr et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ces énoncés tiennent compte des croyances actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur des renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les projections qui constituent les énoncés prospectifs ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA ne soient pas exactes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs. D'autres précisions à propos de ces hypothèses, de ces risques et de ces incertitudes sont comprises dans les documents relatifs à la réglementation des valeurs mobilières déposés par la GTAA, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion les plus récents, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention de la mesure de rendement suivante qui, selon la direction, est utile pour évaluer le rendement économique de la GTAA. Bien que cette mesure financière ne soit pas définie par le Conseil des normes comptables internationales (« IFRS ») et qu'elle soit désignée comme une mesure non conforme aux PCGR qui n'a peut-être pas de sens normalisé, elle constitue un point de repère commun à l'industrie et est utilisée par la GTAA pour évaluer ses résultats d'exploitation, y compris la rentabilité de l'exploitation, les flux de trésorerie et le programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA est le résultat avant intérêts et coûts de financement et amortissements. Le BAIIA est une mesure couramment utilisée du rendement d'exploitation d'une entreprise. Ces données servent à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

La GTAA exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto.

