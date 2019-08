La GTAA annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2019 : La croissance soutenue des revenus commerciaux se poursuit à Toronto Pearson

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2019. L'activité des passagers a connu une croissance de 3,0 % au cours des six premiers mois de 2019, par rapport à la même période en 2018. Cette croissance est attribuable à l'augmentation du coefficient de remplissage des aéronefs et du nombre de vols sur les itinéraires existants ainsi qu'à la capacité accrue des avions, et elle reflète la vigueur économique de la région du Grand Toronto et le rôle que joue l'Aéroport international Toronto Pearson (« Toronto Pearson ») à titre de plus important aéroport du Canada et de deuxième aéroport le plus achalandé en Amérique du Nord pour ce qui est des voyageurs internationaux.

« Grâce au service que nous offrons vers 163 destinations internationales, nous avons récemment été nommés l'aéroport le plus international en Amérique du Nord par OAG Aviation Worldwide Limited. Le trafic total a continué d'augmenter de 3,0 % au cours du premier semestre de l'année, atteignant un record de 24,5 millions de passagers, a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. En plus de relier Toronto au monde entier, nous continuons également de nous concentrer sur le renforcement de nos collectivités au moyen de solutions de transport intégrées ainsi que d'initiatives et programmes environnementaux qui visent à favoriser le mieux-être social. Nous ne sommes pas là que pour établir des liens, mais également pour contribuer à faire progresser la croissance économique, le développement durable et l'accès aux occasions, et nos passagers et la région peuvent compter sur Pearson à ce sujet. »

Au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 juin 2019, 12,8 millions de passagers ont transité par l'Aéroport, ce qui représente une hausse d'environ 400 000 voyageurs ou 3,2 % comparativement à la même période en 2018. Au cours du semestre qui s'est terminé le 30 juin 2019, un total de 24,5 millions de passagers ont transité par l'Aéroport, ce qui représente une hausse de 800 000 voyageurs ou 3,0 % comparativement à la même période en 2018. L'activité des passagers a augmenté d'environ 600 000 passagers dans le secteur international, soit une croissance de 3,9 %, et d'environ 200 000 passagers dans secteur national, ce qui représente une croissance de 1,3 %, comparativement à la même période en 2018.

La GTAA a enregistré un bénéfice net de 36,9 millions de dollars au deuxième trimestre et de 47,8 millions de dollars au premier semestre de 2019, comparativement à 37,2 millions et 20,4 millions de dollars pour les périodes correspondantes de 2018, respectivement (en excluant l'intérêt et les éléments financiers ponctuels engagés au premier trimestre de 2018, le bénéfice net ajusté se chiffrait à 47,8 millions de dollars en 2019, comparativement à 46,5 millions de dollars en 2018). Au premier trimestre de 2018, le résultat net a subi l'incidence négative du remboursement anticipé de sa dette de 28,7 millions de dollars, dans le cadre du rachat hâtif des billets à moyen terme de série 2009-1. Au 30 juin 2019, la GTAA avait réduit sa dette brute par passager transporté de 0,4 % et sa dette nette par passager transporté de 0,8 %, lesquelles sont respectivement passées à 259 $ et à 240 $ par rapport à la même période en 2018.

Pour le trimestre et le semestre s'étant terminés le 30 juin 2019, la GTAA a déclaré des chiffres d'affaires totaux de 370,9 millions de dollars et de 733,3 millions de dollars, soit des augmentations respectives de 11,8 millions de dollars et de 25,7 millions de dollars comparativement aux mêmes périodes en 2018. La croissance continue du chiffre d'affaires est attribuable à l'augmentation des revenus commerciaux et à la croissance du nombre de passagers. L'augmentation des revenus commerciaux s'explique par la croissance du nombre de passagers, la publicité et les commandites commerciales, le stationnement et le transport terrestre ainsi que par les revenus de location générés par Airway Centre Inc.

Les dépenses d'exploitation totales comptabilisées pour la GTAA durant le trimestre et le semestre ayant pris fin le 30 juin 2019 s'élèvent à 260,8 millions de dollars et à 539,7 millions de dollars, soit des augmentations respectives de 14,0 millions de dollars et de 33,1 millions de dollars comparativement aux mêmes périodes en 2018. Ces augmentations sont principalement attribuables aux coûts de déneigement découlant des conditions météorologiques hivernales plus dures de 2019, à l'augmentation du nombre d'employés œuvrant à la gestion des déplacements des passagers, à la hausse des coûts relatifs aux immeubles de placement additionnels achetés à l'automne 2018 et à la hausse des actifs amortissables. Au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 juin 2019, des coûts d'exploitation (incluant l'amortissement) de 12,7 millions de dollars et de 20,8 millions de dollars ont été engagés par la GTAA pour soutenir des organismes gouvernementaux en vue de faciliter les déplacements des passagers, soit des augmentations respectives de 39,2 % et de 12,1 % par rapport aux périodes correspondantes de 2018. Ces frais comprenaient des coûts d'exploitation directs et indirects en vue d'améliorer les services offerts par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, la U.S. Customs and Border Protection et l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le bénéfice avant intérêts, les frais de financement et les frais d'amortissement (« BAIIA ») ont été de 182,7 millions de dollars et de 337,4 millions de dollars pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2019, soit des augmentations respectives de 1,4 % et de 0,1 % par rapport aux mêmes périodes en 2018.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 juin 2019 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés condensés intermédiaires et le rapport de gestion de la GTAA établis pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2019, accessibles au www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson.

