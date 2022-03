TORONTO, le 25 mars 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le nombre de passagers a augmenté de 279,4 % au quatrième trimestre de 2021 et a diminué de 4,5 % en 2021 comparativement aux mêmes périodes en 2020. L'augmentation du trafic passager au cours du quatrième trimestre de 2021 témoigne de l'effet du déploiement du vaccin et de l'assouplissement par le gouvernement des restrictions de voyage au second semestre. Les résultats pour l'ensemble de l'exercice 2021 ne sont pas entièrement comparables à ceux de 2020, étant donné qu'au cours du premier trimestre de 2020, les opérations de l'aéroport n'avaient pas encore été touchées par la pandémie de COVID-19 (également appelée « COVID-19 » ou « pandémie »). Néanmoins, selon toutes mesures, les activités demeurent bien en deçà des niveaux de 2019 en raison des répercussions de la pandémie sur la GTAA et l'industrie de l'aviation mondiale en général.

« Bien que la COVID-19 continue d'avoir des répercussions majeures sur le trafic passager et les revenus à l'aéroport Pearson de Toronto, particulièrement en ce qui concerne les statistiques annuelles, les chiffres du quatrième trimestre donnent une lueur d'espoir », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, GTAA. « L'aéroport Pearson de Toronto est au cœur de la deuxième plus grande zone d'emploi au pays et, avant la pandémie, il a contribué 42 milliards de dollars au PIB de l'Ontario. Au fur et à mesure que les restrictions de voyage seront assouplies et avec les bonnes politiques gouvernementales, l'aéroport Pearson de Toronto devrait être en mesure de rebâtir ses activités de façon plus intelligente, plus saine et plus rentable, et de contribuer à une relance vigoureuse pour l'Ontario et le Canada. »

Renseignements importants sur la situation financière et le nombre de passagers



Pour les exercices clos le 31 décembre

Trois mois Douze mois (En millions) 2021 2020 Variation1 2021 2020 Variation1 2019 Nombre de passagers





%





%

Vols intérieurs 2,7 0,9 1,8 211,4 6,8 5,5 1,3 24,4 18,1 Vols internationaux 3,2 0,7 2,5 364,9 5,9 7,8 (1,9) (24,6) 32,4 Total 5,9 1,6 4,3 279,4 12,7 13,3 (0,6) (4,5) 50,5 (En millions de dollars)

















Total des revenus 274,8 150,5 124,3 82,6 826,8 823,5 3,3 0,4 1521,3 Total des charges d'exploitation (hors amortissement) 157,1 101,5 55,6 54,6 508,4 544,7 (36,3) (6,7) 795,4 BAIIA2 117,7 49,0 68,7 140,4 318,4 278,8 39,6 14,2 725,9 Bénéfice net (perte nette) (47,6) (116,8) 69,2 59,3 (350,4) (383,4) 33,0 8,6 139,8 1 La « variation » et les « % » sont fondés sur les chiffres réels détaillés (ils sont arrondis dans le tableau).





2 Veuillez consulter les Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document pour plus de détails.







Au cours du quatrième trimestre de 2021, le nombre de passagers a augmenté par rapport à la même période en 2020, bien que le nombre de passagers et l'activité aérienne soient demeurés bas comparativement à la même période en 2019. En 2021, le nombre de passagers à l'aéroport Pearson de Toronto et les revenus qui en ont découlé ont été légèrement plus bas par rapport à 2020, comme la pandémie n'a pas eu de répercussions importantes sur les activités au premier trimestre de 2020. Cette baisse a toutefois été contrebalancée par une amélioration des opérations au second semestre de 2021 par rapport à la même période en 2020.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») au cours du quatrième trimestre de 2021 a considérablement augmenté en raison d'une forte augmentation des activités et revenus d'exploitation et des économies de coûts continues. Le BAIIA pour 2021 a également augmenté par rapport à 2020, en raison d'importantes économies de coûts, avec une légère augmentation des revenus partiellement contrebalancée par les résultats prépandémiques du premier trimestre de 2020. La perte nette au quatrième trimestre de 2021 a diminué à 47,6 millions de dollars en raison de l'augmentation des revenus et des économies de coûts continues par rapport à la même période en 2020. La perte nette pour 2021 a diminué à 350,4 millions de dollars par rapport à 2020 en raison de deux facteurs : une amélioration importante des activités d'exploitation au second semestre de 2021, et le fait que la pandémie n'a pas eu de répercussions importantes sur le bénéfice net du premier trimestre de 2020.

En raison de la COVID-19, il demeure difficile de prévoir la demande future en matière de voyages, compte tenu de l'évolution des politiques gouvernementales liées aux voyages et de l'absence d'uniformité dans les exigences de dépistage au Canada et dans le monde. Ces restrictions et préoccupations au sujet des voyages découlant de la COVID-19 nuisent gravement à la demande. La direction continue d'analyser l'ampleur des répercussions financières de la pandémie de COVID-19, qui sont et continueront d'être défavorables et importantes. Bien qu'il soit impossible de connaître la durée et la portée de la pandémie de COVID-19 pour l'instant, la GTAA croit qu'une relance aura lieu et estime que la pandémie n'aura pas d'incidence importante à long terme sur la viabilité financière de l'aéroport.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 décembre 2021 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la GTAA établis pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, accessible au www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ces énoncés tiennent compte des croyances actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur des renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les projections qui constituent les énoncés prospectifs ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA ne soient pas exactes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs. D'autres précisions à propos de ces hypothèses, de ces risques et de ces incertitudes sont comprises dans les documents relatifs à la réglementation des valeurs mobilières déposés par la GTAA, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion les plus récents, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué de presse, il est fait mention de la mesure de rendement suivante qui, selon la direction, est utile pour évaluer le rendement économique de la GTAA. Bien que cette mesure financière ne soit pas définie par le Conseil des normes comptables internationales (« IFRS ») et qu'elle soit désignée comme une mesure non conforme aux PCGR qui n'a peut-être pas de sens normalisé, elle constitue un point de repère commun à l'industrie et est utilisée par la GTAA pour évaluer ses résultats d'exploitation, y compris la rentabilité de l'exploitation, les flux de trésorerie et le programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA est le résultat avant intérêts et coûts de financement et amortissements. Le BAIIA est une mesure couramment utilisée du rendement d'exploitation d'une entreprise. Ces données servent à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

