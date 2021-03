TORONTO, le 25 mars 2021 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2020. L'activité des passagers a accusé un recul de 73,6 % au cours de l'année 2020 par rapport à 2019. Cette diminution est attribuable aux difficultés que connaît l'industrie de l'aviation à l'échelle mondiale, surtout à la pandémie de COVID-19.

« Nos résultats pour l'année complète en matière de passagers et de finances montrent manifestement l'incidence qu'a eue la COVID-19 sur l'aéroport Pearson de Toronto, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Bien que nous ayons activement promu des pratiques d'hygiène de premier plan et préconisé une approche plus rigoureuse en matière d'évaluation des passagers, il reste encore beaucoup à faire avec notre gouvernement et nos partenaires du secteur de l'aviation pour élaborer un cadre de redressement permettant la reprise sécuritaire des déplacements aériens. Il faut donner aux aéroports du Canada les outils dont ils ont besoin pour rebondir dans le monde postérieur à la COVID-19, sinon notre secteur de l'aviation et le caractère concurrentiel du pays en souffriront. »

La pandémie de COVID-19 et la contraction économique qui a suivi ont eu une incidence négative importante sur la demande de déplacements aériens, et on s'attend à ce que cette situation se prolonge. L'Aéroport Toronto Pearson a affiché d'importantes baisses du nombre de passagers et de l'activité aérienne au cours de 2020, par rapport aux périodes correspondantes de 2019. En raison de la pandémie et des graves répercussions financières et économiques qui en ont découlé, il y a eu de nombreuses restrictions aux déplacements, y compris des fermetures de frontières et des annulations de vols et d'itinéraires par les transporteurs aériens. La réduction de l'activité a d'importantes répercussions négatives sur les affaires de la GTAA et sur les résultats d'exploitation, notamment les revenus aéronautiques et commerciaux, et sur les frais d'améliorations aéroportuaires.

La GTAA a mis en œuvre d'importantes réductions des dépenses de fonctionnement et d'immobilisation, y compris la diminution des dépenses d'immobilisation de 2020 de 265 millions de dollars et la fermeture temporaire de plus de 40 % des installations de son aérogare. De plus, la suppression d'environ 500 postes annoncée en juillet 2020 représente une réduction de 27 % de l'effectif de la GTAA. La GTAA a également réussi à faire adopter une modification à l'acte de fiducie-cadre de la Société qui exempte temporairement la GTAA de se conformer à son engagement tarifaire, qui comprend deux tests financiers, pour les exercices 2020 et 2021.

Le gouvernement du Canada a renoncé au loyer foncier pour la période de mars à décembre 2020. De plus, le gouvernement du Canada a reporté les paiements de loyer foncier de janvier 2021 à décembre 2021, qui seront remboursés sur une période de dix ans à compter de 2024. La GTAA participe également au programme de subventions salariales d'urgence du Canada (« SSUC »).

La pandémie a également eu d'importantes répercussions négatives sur les transporteurs aériens de l'Aéroport, y compris les principales compagnies aériennes de l'Aéroport Toronto Pearson, Air Canada et WestJet. Au cours du troisième trimestre de 2020, la GTAA a modifié ses ententes à long terme sur les redevances aéronautiques avec chacun de ces transporteurs, en partie pour rajuster les redevances versées en vertu des ententes, afin de tenir compte de la diminution du trafic aérien actuel et projeté. Bien qu'une grande incertitude subsiste au sujet de la demande à court terme pour les voyages aériens, le nouveau régime de droits devrait entraîner une réduction des recettes aéronautiques globales de la GTAA pour le reste de la durée des ententes.

Bon nombre des partenaires commerciaux, concessionnaires et locataires de la GTAA ont subi d'importantes répercussions négatives sur leurs activités. La GTAA a mis en place des accommodements financiers et d'autres formes d'aide dans le cadre d'un certain nombre de programmes, y compris des réductions de paiements, des reports et des allègements contractuels par l'intermédiaire de contrats proposés et modifiés. Elle a fait preuve de prudence en offrant ces arrangements à des partenaires qui maintiennent une bonne santé financière, et qui, selon la GTAA, seront des partenaires essentiels après la pandémie de COVID-19. Ces accommodements ont nui, et continueront de nuire, au cours de la période couverte par ces derniers, aux affaires et aux flux de trésorerie connexes de la GTAA. La majorité des paiements reportés ont été payés à la fin de 2020, tandis que les reports restants devraient être payés en 2021.

Principaux résultats financiers et nombre de passagers



Pour les exercices clos le 31 décembre (En millions) 2020 2019 Écart 2018 Nombre de passagers







National 5,5 18,1 (12,6) 17,8 International 7,8 32,4 (24,6) 31,7 Total 13,3 50,5 (37,2) 49,5 (En millions de dollars)







Total des revenus 823,5 1 521,3 (697,8) 1 471,7 Total des charges d'exploitation (hors amortissement) 544,7 795,4 (250,7) 751,1 BAIIA1 278,8 725,9 (447,1) 720,6 Bénéfice net (perte nette) (383,4) 139,8 (523,2) 113,7 1. Veuillez consulter les Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document pour plus de détails.

Au cours de 2020, la nette diminution du nombre de passagers à l'aéroport Pearson de Toronto et des revenus qui y sont associés est la conséquence directe de la COVID-19.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») pour 2020 a nettement diminué par rapport à 2019, en raison des importantes baisses de revenu causées par les répercussions de la COVID-19, lesquelles ont toutefois été contrebalancées par les économies de coûts mentionnées ci-dessus. Pour ces mêmes raisons, la GTAA a subi une perte nette en 2020 comparativement à un bénéfice net en 2019.

Du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, la GTAA a prélevé 690,0 millions de dollars en liquidités d'emprunts à court terme compte tenu de l'incidence continue de la pandémie de la COVID-19 sur les revenus et les activités de la GTAA. Le 3 novembre 2020, la GTAA a émis des billets à moyen terme de série 2020-1 d'une valeur de 500,0 millions de dollars, échéant le 3 mai 2028, à un taux d'intérêt nominal de 1,54 %, pour un produit net de 497,8 millions de dollars. Le produit net a partiellement remboursé la dette à court terme en cours. La situation de liquidité nette de la GTAA (y compris la trésorerie) au 31 décembre 2020 était de 1,4 milliard de dollars.

En raison de la COVID-19, la prévisibilité des demandes de voyage est très limitée compte tenu de l'évolution des restrictions gouvernementales en vigueur dans le monde. Ces restrictions et préoccupations au sujet des voyages en raison de la COVID-19 nuisent gravement à la demande. La direction continue d'analyser l'ampleur de l'impact financier de la COVID-19, qui est et continuera d'être substantiel. Bien qu'il soit impossible de connaître la durée et la portée de la pandémie de COVID-19 pour l'instant, la direction estime que la pandémie n'aura pas d'incidence importante sur la viabilité financière à long terme de l'Aéroport.

Outre les répercussions de la pandémie sur les revenus et les activités de la GTAA, il peut y avoir des perturbations relativement, entre autres, aux transporteurs aériens, aux chaînes d'approvisionnement et aux fournisseurs de services tiers. La pandémie pourrait également avoir une incidence sur le coût du capital et l'accessibilité aux marchés financiers dans l'avenir, qui pourraient découler de la perturbation des marchés du crédit, et de la surveillance ou de la baisse possible de la note de crédit liée à la dette de la GTAA.

Aéroport en santé

L'aéroport Pearson de Toronto a collaboré avec tous les ordres de gouvernement, ce qui a donné lieu à des programmes comme les tests sur place.

Le 6 janvier 2021, le gouvernement de l'Ontario a lancé un programme pilote volontaire de tests de la COVID-19 à l'aéroport. Ensuite, entre le 1er et le 21 février 2021, le gouvernement de l'Ontario a ordonné à presque tous les passagers internationaux qui atterrissaient à l'aéroport et séjournaient en Ontario de se soumettre à un test obligatoire de COVID-19 à l'aéroport avant de respecter les règles de quarantaine fédérales existantes.

Avec entrée en vigueur le 22 février 2021, le gouvernement fédéral a modifié ses règles de quarantaine en ordonnant à tous les passagers internationaux atterrissant à l'aéroport (avec certaines exceptions) ou qui se rendent dans d'autres villes au Canada de subir un test obligatoire de COVID-19 à l'aéroport et de se soumettre à une quarantaine dans un hôtel désigné à leurs frais en attendant les résultats. Les personnes dont les résultats sont négatifs doivent être mises en quarantaine pendant les deux semaines restantes dans un hôtel ou à la maison, tandis que celles dont les résultats sont positifs doivent être mises en quarantaine dans les installations gouvernementales désignées. Lorsque les résultats des tests sont négatifs, les passagers peuvent effectuer leurs vols de correspondance à l'intérieur du Canada. Les voyageurs internationaux qui prennent des correspondances vers des destinations à l'extérieur du Canada sont exemptés de l'ordonnance à condition qu'ils demeurent du côté sécurisé des terminaux.

Le 8 mars 2021, la GTAA, avec une contribution financière du gouvernement du Canada, a lancé une étude sur des tests antigéniques de la COVID-19. À l'heure actuelle, 285 travailleurs de l'aéroport se sont portés volontaires pour subir des tests trois fois par semaine pendant une période de 8 à 12 semaines.

Depuis le 16 mars 2021, les passagers qui partent vers les États-Unis peuvent être testés à l'aéroport dans le cadre de l'étude sur les tests antigéniques de la COVID-19. Les résultats négatifs de ces tests peuvent être utilisés pour voyager aux États-Unis.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 décembre 2020 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la GTAA établis pour les exercices clos en 2020 et en 2019, accessibles au www.torontopearson.com/fr et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ces énoncés tiennent compte des croyances actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur des renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les projections qui constituent les énoncés prospectifs ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA ne soient pas exactes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs. D'autres précisions à propos de ces hypothèses, de ces risques et de ces incertitudes sont comprises dans les documents relatifs à la réglementation des valeurs mobilières déposés par la GTAA, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion les plus récents, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention de la mesure de rendement suivante qui, selon la direction, est utile pour évaluer le rendement économique de la GTAA. Bien que cette mesure financière ne soit pas définie par le Conseil des normes comptables internationales (« IFRS ») et qu'elle soit désignée comme une mesure non conforme aux PCGR qui n'a peut-être pas de sens normalisé, elle constitue un point de repère commun à l'industrie et est utilisée par la GTAA pour évaluer ses résultats d'exploitation, y compris la rentabilité de l'exploitation, les flux de trésorerie et le programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA est le résultat avant intérêts et coûts de financement et amortissements. Le BAIIA est une mesure couramment utilisée du rendement d'exploitation d'une entreprise. Ces données servent à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

La GTAA exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto.

Twitter : @TorontoPearson

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Ligne de la GTAA pour les médias : 416 776-3709

Liens connexes

www.gtaa.com