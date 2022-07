La grue ZAT24000H a été spécialement conçue pour le levage dans l'industrie de l'énergie éolienne. Elle combine les avantages d'un levage robuste, la facilité de transport et d'exploitation et une grande adaptabilité à un large éventail de conditions de travail.

Elle est dotée de flèches télescopiques et éoliennes pour l'exploitation de l'énergie éolienne qui répondent parfaitement aux exigences des turbines éoliennes de 160 mètres. Sa longue flèche principale combinée à sa flèche éolienne courte et son système de surcharge intégré rendent le levage, le montage et le démontage plus efficaces. Le système de levage à haute puissance avec agrandissement graduel du modèle lui permet d'atteindre une hauteur de 160 mètres en 30 minutes.

De plus, la conception particulière de la grue ZAT24000H est dotée d'une structure monocylindrique de flèche à tige à double axe latéral dotée de capacités anti-flexion latérales améliorées. La conception rigide optimisée de la flèche continue et du système de contrôle de sécurité intelligent électro-hydraulique augmente considérablement la capacité du produit en matière de résistance au vent et de sécurité.

« Lors de l'élaboration de ce produit, Zoomlion a établi un dialogue approfondi avec nous pour s'assurer de respecter les conditions de travail et les spécifications techniques. Nous avons confiance en ce produit de pointe, car nous avons vu Zoomlion mettre la qualité et l'excellence au premier plan », a déclaré Shen Qi, directeur général de Haibin Lifting Installing Engineering.

« Nous devons également ces réalisations au soutien de nos clients, sans qui celles-ci n'auraient pas été possibles. Nous avons hâte d'étendre et d'approfondir cette coopération mutuellement avantageuse et qui nous permettra de créer de la valeur », a déclaré Luo Kai, vice-président de Zoomlion et directeur général de la division des grues d'ingénierie de Zoomlion.

Au cours des deux dernières décennies, Zoomlion a fait office de pionnier dans le développement de produits de construction de gros tonnage. Zoomlion a dévoilé la plus grosse grue sur camion en matière de tonnage en Chine (QY300), les plus grosses grues sur chenilles en Chine (QUY600 et QUY1000) et la grue la plus solide au monde (ZCC3200NP). Zoomlion a créé le QAY2000, la grue tout-terrain la plus puissante au monde, en 2012, et, cette année encore, a battu le record avec la ZAT24000H.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852785/Zoomlion_s_2_400_ton_All_Terrain_Crane_Breaks_the_World_Hoisting_Record__now_in_Bulk_Sale.jpg

