CHANGSHA, China, 25 janvier 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a récemment réalisé un exploit remarquable avec sa grue sur chenilles ZCC89000 de 3 600 tonnes. Entre le 3 et le 8 janvier, la grue a battu deux records mondiaux pour le levage le plus lourd et la vitesse de levage la plus rapide lors de l'installation de trois réacteurs à combustible en suspension dans la province de Zhejiang, en Chine. Cette opération cruciale s'inscrivait dans la construction d'une usine d'hydrogénation des résidus de combustible en suspension, qui est un élément clé du projet no 3 de génie des nouveaux matériaux de Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd., d'une capacité annuelle de 300 millions de tonnes.

La grue sur chenilles ZCC89000 de 3 600 tonnes de Zoomlion établit deux records mondiaux de poids et de vitesse de levage uniques

Avec un poids net de 3 037 tonnes et une hauteur nette de 67,57 mètres, le réacteur à combustible en suspension est le plus grand réacteur de forgeage et d'hydrogénation par soudage à poids unique au monde. Il joue un rôle crucial dans l'usine d'hydrogénation des résidus de combustible en suspension et, une fois achevé, permettra à l'installation de réaliser des opérations de raffinage écologiques, à faible émission de carbone et précises avec une grande efficacité.

Zoomlion, en collaboration avec l'entreprise de construction, a apporté huit améliorations importantes à la grue sur chenilles de 3 600 tonnes. Ces améliorations, ainsi que diverses technologies de levage novatrices, ont permis de relever avec succès des défis complexes comme des hauteurs considérables, des poids lourds, des zones de levage restreintes et des déplacements de charges sur de longues distances.

Le poids total de levage des trois réacteurs s'élevait à près de 10 000 tonnes, et la ZCC89000 a terminé l'installation en 6 jours. Le moment de levage de la grue principale a atteint 92 800 TM avec un contrepoids de 3 160 tonnes. Le modèle offre six modes de déplacement, y compris le chemin de déplacement en forme de « T » pionnier qui lui permet d'atteindre une plus grande autonomie dans une zone de manœuvre étroite.

Cette percée majeure de l'industrie pétrochimique de la construction a non seulement battu des records mondiaux en matière de poids et de vitesse de levage uniques, mais elle a également permis de devancer de deux mois le calendrier de construction, ce qui a généré d'importants avantages économiques et sociaux.

Le mégaprojet est actuellement le plus important du genre dans le domaine du raffinage et de l'intégration des produits chimiques en construction en Chine, et c'est aussi le plus important investissement du monde dans un seul projet industriel. Une fois achevé, il deviendra une base industrielle super-pétrochimique avec une capacité de raffinage annuelle de 40 millions de tonnes d'huiles, 11,8 millions de tonnes de composés aromatiques et 4,2 millions de tonnes d'éthylène.

À la suite de cette importante réalisation, les grues de Zoomlion entreprendront d'autres travaux de levage et d'installation, assurant ainsi l'achèvement opportun et de grande qualité du projet.

