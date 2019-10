La grue LH3350-120 de Zoomlion bat le record mondial à titre de plus grosse grue-tour surélevable à portée variable interne

« Le lancement de la LH3350-120, qui est la plus grosse grue-tour surélevable à portée variable interne au monde, est un jalon dans la maîtrise que possède Zoomlion en matière de technologies fondamentales de grues-tours à portée variable. La nouvelle voie tracée par Zoomlion, qui portera l'industrie de la machinerie de construction chinoise à un autre niveau, élargira davantage l'influence et la compétitivité des marques chinoises au sein du marché international des grues-tours », déclare Tang Shaofang, adjoint exécutif du président de Zoomlion et directeur général de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Co.

Le marché international des grues-tours à portée variable enregistre une demande grandissante pour les produits surdimensionnés. Les gigantesques grues-tours surélevables internes sont devenues le joueur par excellence lorsqu'il est question de construire des immeubles de grande hauteur, car elles sont capables de lever un poids considérable en hauteur tout en excellant à éviter les obstacles.

Le modèle LH3350-120 met en valeur l'efficience et l'efficacité par rapport au coût :

Avec une vitesse de levage de 100 m/min, son efficacité est garantie tout en assurant un taux minimal de précision de 8,5 mm/s;

Elle dispose d'une cheminée de montée interne de 73 mètres, soit un nouveau record mondial pour l'industrie;

Cette grue diminue les coûts de construction par 35 pour cent en réduisant la fréquence de montée à une altitude de 600 mètres lors de la construction d'immeubles de très grande hauteur;

Comparativement aux produits semblables, la grue LH3350-120 dispose d'une section transversale mesurant 3,25 m x 3,25 m permettant d'améliorer l'adaptabilité dans des conditions plus étroites de construction.

Le géant de 120 tonnes est également plus pratique et plus efficace à monter, à démonter et à transporter grâce à son axe d'équilibrage renforcé qui est relié à un roulement supérieur et à un arbre de positionnement à clavette avec nœud standard et un raccordement boulonné.

La grue LH3350-120 comprend des technologies fondamentales intelligentes et en réseau, dont un contrôle proportionnel électrohydraulique, une commande hydraulique et la télégestion.

Ce produit révolutionnaire peut aussi être personnalisé. Pour en savoir plus à ce propos, veuillez consulter le http://en.zoomlion.com/channel/SalesAndServices.html.

« Puisque l'urbanisation ne cesse de prendre de l'expansion, construire des immeubles d'ultra-grande hauteur qui définissent le paysage de la ville deviendra la norme. Alors qu'un nombre grandissant de rêves architecturaux prennent forme, la société Zoomlion sera fin prête à les concrétiser », déclare Tang.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise qui fabrique de l'équipement haut de gamme intégrant des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. La société vend désormais plus de 460 produits à la fine pointe issus de 55 gammes couvrant dix catégories d'importance.

